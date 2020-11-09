اتحاد الجو جيتسو: «تم التطعيم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو استكمال برنامج لقاح «كوفيد-19» لفريق العمل وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي المنتخب، في إطار المساعي الجاد للدولة في مكافحة «كوفيد-19» وحماية صحة المقيمين والزوار على حدّ سواء.

ويعتبر إطلاق برنامج التلقيح أحدث مبادرات اتحاد اللعبة للمشاركة في التصدي لانتشار المرض، واستئناف الأنشطة الرياضية التنافسية في بيئة آمنة وسليمة، وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد: «تواصل الإمارات إثراء إرث الأعمال الخيرية للأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ويؤكد الاتحاد استمرار دعمه لرؤى قيادتنا الرشيدة، ويعد تقديم اللقاح لموظفينا ورياضيّينا خطوةً نحو الأمام باتجاه وقف انتشار الفيروس»، وأضاف: «مهّد قادتنا لنا السبيل لمنع انتشار «كوفيد-19» عبر تلقّي اللقاح، ما يمنحنا الأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها، وقد حان دورنا الآن لمواصلة ما بدؤوه».

وكان اللاعب فيصل الكتبي الحائز على العديد من الميداليات الذهبية واحداً ممن تلقوا اللقاح، وأشار: نحن جميعاً مسؤولون عن العمل لمكافحة انتشار هذا الفيروس، وانسجاماً مع الجهود الحكومية، يعتبر اللقاح عاملاً رئيسياً لبناء مجتمع بمناعة قوية ضد الفيروس، ومع ذلك، ينبغي علينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.