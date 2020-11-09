%23 من لاعبي السلة فوق حاجز الـ 30

علي معالي (دبي)

يتصدر نادي البطائح أحدث الوجوه في ملاعب كرة السلة قائمة الفرق التي يتخطى لاعبوها الـ 30 عاماً، حيث يتواجد بين أنديتنا الـ 10 المشاركة هذا الموسم في النسخة رقم 44، التي انطلقت منافساتها السبت الماضي بمباريات المجموعة الأولى 37 لاعباً يتخطون حاجز الـ 30 عاماً، من أصل 160 لاعباً تسمح بهم اللائحة، بحيث تضم قائمة كل فريق مشارك في المسابقة 16 لاعباً، يتواجد منهم قانوناً في أرض الملعب 12 لاعباً.

ويضم نادي البطائح بين صفوفه 8 لاعبين هم: مطر عبدالله السويدي، مبارك عبدالله المرزوقي، عبدالعزيز مراد عبدالله، هيثم محمد عبدالله، راشد محمد صالح، وليد محمد الظنحاني، خميس عيسى جوهر، وحمد يعقوب غابش، وهذه العناصر بالطبع سيكون لها دورها الكبير في استمرار إحداث الطفرة في أحدث وجوه ملاعبنا، لما يمتلكونه من خبرات كبيرة تساهم مع العناصر الصاعدة والشابة في استمرار تحقيق البطائح للمفاجأة، حيث استطاع هذا الفريق أن يحتل المركز الثالث في الموسم المنتهي منذ أيام قليلة (2019/‏‏‏ 2020).

ويأتي فريق شباب الأهلي في المركز الثاني بعدد 5 لاعبين، وهم: موسى عبدالله خويدم، جاسم عبدالرضا، سعيد مبارك، محمد مبارك، عيسى عبدالله خويدم، وتتساوى 5 أندية في وجود 4 لاعبين بين صفوفها وهي: الشارقة (حامل اللقب)، النصر، الجزيرة، بني ياس، والظفرة، حيث يتواجد في نادي الشارقة: يونس خميس، جاسم محمد جابر، راشد ناصر الزعابي، وسعيد محمد عاشور، وفي صفوف نادي النصر: هشام حسن الفلاسي، طلال سالم النعيمي، صالح سلطان زويد، علي عباس حتاوي، ومع نادي الجزيرة: محمد عبدالرحمن غلوم، راشد حسين البلوشي، ناصر محمد علي، عبدالله خميس عبيد، وفي صفوف بني ياس يتواجد: سعيد ناصر الزعابي، سالم خميس، طلال خميس، وحسين علي عمر.

وفي صفوف نادي الظفرة يتواجد: محمد ربيع مبارك، محمد أحمد البلوشي، مال الله راشد الحمادي، ومحمد عوني درويش.

ويضم نادي الوصل في قائمته 3 لاعبين وهم: خميس عبدالله الظنحاني، أحمد خميس، وحسن علي سالمين، ويعتبر نادي العين أقل فرق السلة، حيث يوجد بصفوفه العين لاعب واحد فقط يتعدى عمره حاجز الـ30 عاماً، وهو مساعد علي مرزوق.