تعديل موعد نهائيات كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلات على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، المؤجلة من الموسم الماضي، بداية من مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، بعد تعديل موعد المباريات التي كان مقرراً لها اليوم، إلى السبت المقبل، ليكون الأسبوع المزدحم في البطولة، حيث ستقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، فيما ستكون المباراة النهائية يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري.

ويلتقي في الدور ربع النهائي الشارقة مع مليحة بصالة الوصل، وهو الظهور الأول للفريقين في البطولة، حيث لم يلعبا في الدور التمهيدي، فيما يلتقي الوصل الصاعد من الدور التمهيدي، بالفوز على الظفرة، مع الجزيرة الذي يظهر في المشهد الأول، وذلك بصالة العين، ويلتقي بني ياس مع النصر بصالة نادي مليحة، ويواجه العين الصاعد من الدور التمهيدي، بالفوز على الوحدة، مع شباب الأهلي دبي بصالة نادي الجزيرة.

ويتحدد بعدها أطراف الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفائز من الشارقة ومليحة مع الفائز من الوصل والجزيرة، ويلتقي الفائز من بني ياس والنصر مع الفائز من العين وشباب الأهلي.

من ناحية أخرى، اعتذر فريق بلدية دبي عن استكمال مسابقة الدوري العام للسيدات للموسم الرياضي 2019/‏‏2020، ومنافسات الدور الثاني من البطولة، حيث حددت لجنة المسابقات يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4 فرق فقط، هي النصر والجزيرة والجالية التونسية و«اتس سي دي».