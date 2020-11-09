باسم أمين يحرز لقب يوم العَلَم للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)



أحرز الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين لقب بطولة «يوم العلم» للشطرنج «أونلاين» التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بمشاركة 174 لاعباً ولاعبة، وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ديمتري كوماروف، وحلت في المركز الثالث الفلبينية دانيتا كيابا، فيما نال الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لقب أفضل لاعب مواطن.

وعبرت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بنجاح البطولة، مؤكدة أن إدارة النادي ارتأت أن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة من خلال إشراك لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم من أجل إبرازها عربياً ودولياً، والتأكيد على مكانتها بين أبناء دولة الإمارات.

وأكدت أن النادي يعمل على استغلال المناسبات الوطنية، من أجل الترويج لها، من خلال إقامة البطولات الكبرى، بمشاركة نخبة اللاعبين والأساتذة من حول العالم، موجهة الشكر لكافة المشاركين في البطولة، ما كان له الأثر الكبير في الاحتفال بالمناسبة الوطنية، ودعم أبناء النادي من اللاعبات الصغريات من أجل الاطلاع على الخبرات لغيرهن من مختلف دول العالم.