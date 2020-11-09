ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف مباشر من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الجمعية، اختتمت أمس الأول فعاليات بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي انطلقت الأربعاء الماضي بنادي أبوظبي للفروسية.

شهد الختام منافسات مثيرة وقوية للحصول على ألقاب البطولة الستة، وحققت كل من إسطبلات الأريام ومربط عجمان ثنائية ذهبية، فيما نال ذهبية كل من مربط رأس الخيمة، وخليفة علي عبيد الكتبي.

نظمت البطولة جمعية الخيول العربية، وفقاً لقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الأيكاهو»، وشارك فيها 338 من الخيول العربية الأصيلة تعود لنحو 156 مالكاً.

وحصدت «الأريام شقرا» لإسطبلات الأريام، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، كما توجت أيضاً بجائزة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأفضل خيل، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضة «دي بيسان» لمربط دبي، فيما ذهب البرونز إلى «ع ج نور» لمربط عجمان.

وتوجت باللقب الذهبي للمهرات «الأريام عتاب» لإسطبلات الأريام، تلتها في المركز الثاني «دي فنانة» لمربط دبي، وحصلت رفيقتها «دي جورية» على اللقب البرونزي.

وتوشحت «خيرية بي جي اي» لمربط عجمان، باللقب الذهبي للأفراس، تاركة الوصافة للفرس «روعة مغيدر» لراشد سيف الزعابي، ونالت البرونزية «درة الهواجر» لمربط الهواجر.

وانتزع «ع ج أفنان» لمربط خليفة علي عبيد الكتبي، ذهبية الأمهار عمر سنة، وحصل على الوصافة واللقب الفضي «الأريام الياسات» لإسطبلات الأريام، وحل في المركز الثالث ونال البرونز «صفوان البستان» لإسطبلات البستان.

وظفر «ع ج سبران» لمربط عجمان، ببطولة الأمهار الذهبية، تلاه في المركز الثاني ونال الفضية «ع ج عجبان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما حصل على اللقب البرونزي المهر «ك أ نيشان» لخالد غانم العميري.

وفاز «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، بذهبية الفحول، وحصد الفحل «دي صامد» لمحمد حسين الدرمكي، الفضية، فيما احتل المركز الثالث، ونال البرونز «ع ج ارسان» لعلي عبدالله سليمان المخزومي.

في أول مبادرة من نوعها خصصت الجمعية ست جوائز إضافية للملاك المواطنين بقيمة 20 ألف درهم تمنح لأفضل فئة، ونالت فئة المهرات عمر سنة «سارية الدار» لمحمد الجوعان الشامسي، وفازت بجائزة فئة المهرات «اس كيو الجوهرة» لمربط الصقران، وذهبت جائزة فئة الأفراس إلى «مهجة العالية» لفهد شنوان حمود الشمري، وأحرز «جي ايه عزان» لمربط الجزيرة جائزة الأمهار عمر سنة، وفاز بجائزة الأمهار «عزيز جميرا» لمحمد عبداللطيف طه، فيما نال جائزة أفضل فحل «اي ال آر الرشيد» ليوسف محمد علي الرشيد.

وخصصت الجمعية أيضاً جائزة لأفضل 3 عارضين مواطنين، وتم اختيار كل من أحمد اليماحي، وعلى الدرمكي، وحمد سعيد الكعبي، كأفضل ثلاثة عارضين، فيما تم اختيار العارض تروي سميث كأفضل عارض بالمرابط المحلية للمواطنين. ونالت الزميلة المصورة ميمونة العامري جائزة أفضل مصور خلال البطولة.

أكد محمد الحربي مدير عام جمعية الخيول العربية، أن البطولة الوطنية جاءت هذا العام مميزة من حيث أنها وطنية خالصة وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وقال الحربي إن هذه البطولة شكلت تحدياً لنا، لأنها تقام لأول مرة بشكل مختلف تماماً، حيث التركيز كان على المرابط الوطنية والملاك المواطنين، وحرصنا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للمنافسة على جوائز البطولة التي تمنح حتى المركز السابع بالإضافة إلى ست جوائز أخرى بقيمة 20 ألف درهم للملاك المواطنين.

أضاف: من التحديات أيضاً كان حرص الجمعية على أن تدار البطولة لأول مرة بطاقم تحكيم وطني، بالإضافة إلى وجود مساعد حكم ساحة إماراتي لأول مرة، كما تم تخصيص جوائز خاصة بالعارضين تمنح لأفضل ثلاثة من العارضين المواطنين، وجائزة أخرى لأفضل عارض محلي من مرابط المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك بهدف تمكين المواطنين في جميع مفاصل هذا النشاط.