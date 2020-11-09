لوحة الكنعد والسكل تكتمل في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، كرم النادي وشريكه فريق الطيار أبطال الموسم لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، وسط أجواء احتفالية واحترازية بسيطة في مقر النادي، بالإضافة إلى تكريم أبطال الجولة الختامية من البطولة.

واستمرت الجولة الختامية على مدار أربعة أيام، وحظيت بمشاركة كبيرة وصلت قرابة الخمسمائة وخمسين قارباً، بالإضافة لسعي وطموح المشاركين من أجل تحقيق الأرقام الأكبر، وتعد هذه البطولة الأغلى على مستوى الشرق الأوسط، حيث وصلت جوائز البطولة إلى مليون وثلاثمئة ألف درهم، بالإضافة للجوائز الأخرى المقدمة من الرعاة والشركاء.

حقق الفوز في الجولة الختامية بفئة الكنعد أحمد خليفة المزروعي بوزن وقدره 25.35 كيلو، في حين حل ثانياً محمد سلطان سيف بوزن وقدره 25.25 كيلو، وجاء ثالثاً ماجد راشد المري بـ 23.84 كيلو، وفي فئة السكل حقق المركز الأول وسام سامي بوزن وقدره 20.96 كيلو، وجاء في المركز الثاني سعود الغيلاني بـ 17.14 كيلو، وثالثاً حميد الظاهري بوزن وقدره 15.85 كيلو.

وتمكن من حصد لقب موسم 2020 في فئة الكنعد عبدالفتاح المرزوقي بـ 186 على مدار الجولات الثلاث للبطولة، في حين حقق لقب السكل سعود محمد الغيلاني بـ 144، وبالإضافة للجائزة المالية القيمة حصل كل من الأوائل على زورق صيد مقدم من القمزي مارين، كرم الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام النادي وهزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار.

وتوجه سالم الرميثي قبل بداية التكريم بكلمة للأوائل والفائزين، مؤكداً أن وجودهم دائماً هو أساس ونجاح السباقات البحرية المختلفة وعن البطولة قال: «نعلم محبة مجتمعنا لهذا اللون من البطولات التي تعبر عن الموروث البحري لنا في الإمارات، ولذلك نحاول أن يكون هناك تطوير من ناحية القوانين وفق تعديلات مستمرة، نحن في النادي البحري جاهزون ومستعدون لأي مقترحات من الجميع، ونقبل أي أفكار قد تساهم في تطوير البطولة للأفضل، ونعدكم بأننا دوماً سنقوم بتقديم الأفضل مع كل نسخة ومع كل جولة ومع كل موسم لصيد الكنعد والسكل، وشكر الرميثي الداعم الدائم للبطولة فريق الطيار بالإضافة لتوجيه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وشكر الربان مارين وإكستريم مارين والجزيرة مارين.

من جهته، هنأ هزاع محمد بن ربيع المهيري أبطال الموسم وأوائل الجولة الختامية، وثمن حرصهم على المشاركة في البطولة وقال: نفرح دوماً بأن نشاهد أرقام المشاركين ترتفع مع كل جولة، نشكر جهاز حماية المنشآت، لما وفره لنا من إمكانات لنجاح البطولة في البحر ووصولنا لأهدافنا المنشودة طيلة جولات هذا الموسم.

ووعد هزاع بن ربيع بأن يكون الموسم المقبل مختلفاً ومغايراً للمواسم الماضية، مؤكداً أن البطولة ستكون دوماً من أجل المتسابقين ومجتمع النواخذة، ولتحقيق رغبتهم في زيادة هذا النوع من البطولات.