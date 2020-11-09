«دبي الرياضي» يبحث مع الأندية دعم الكوادر الوطنية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس دبي الرياضي لقاء تنسيقياً للمديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي، لمتابعة تنفيذ قرارات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل في الأندية والشركات الرياضية، وتعيين المدربين المواطنين المساعدين في فرق الألعاب الجماعية، وضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين في الأندية والشركات الرياضية بدبي.

افتتح سعيد محمد حارب، الأمين العام للمجلس، الاجتماع بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وكل من محمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، أحمد الجناحي مدير شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، محمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج، أحمد صالح مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، ممثلاً عن شركة النصر لكرة القدم.

وتمت في اللقاء مناقشة آليات تنفيذ القرارين رقم 4 ورقم 5 لسمو رئيس المجلس، والاتفاق على البدء بتنفيذ القرار رقم 5 بخصوص ضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين بالأندية والشركات الرياضية بدبي، حسب بيانات المشرفين والإداريين للموسم الرياضي الحالي، التي تم تسليمها 5 نوفمبر الجاري، وسيتم تنظيم اختبارات تقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين، بالتعاون مع مركز الكفاءات بدائرة الموارد البشرية، ابتداءً من 16 نوفمبر الجاري، كما تم الاتفاق على قيام فريق عمل من المجلس بزيارات ميدانية لشرح دليل السلوك الوظيفي للمشرفين والإداريين، ومناقشة آلية تنفيذ القرار وفق البرنامج الزمني، والحصول على البيانات المطلوبة، وكذلك عمل برنامج تدريبي على مدار الموسم الرياضي في مجال السلامة السلوكية والنفسية، موجه للمشرفين والإداريين.

وتم استعراض قرار المدربين المواطنين المساعدين في الألعاب الجماعية وأهمية وجود الكادر المواطن المؤهل في الأندية، حيث تقرر موافاة المجلس ببيانات المدربين المساعدين للموسم الرياضي 2020-2021 (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة) مع نبذة تعريفية عن كل منهم، واستكمال تعيين المدربين المساعدين في الألعاب الجماعية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2020.