«تنفيذي» الأولمبياد الخاص يبدأ اجتماعه اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» برئاسة الدكتور تيموثى شرايفر رئيس المجلس، وحضور ماري ديفيز الرئيس التنفيذي، والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرؤساء الإقليميين للأولمبياد.

ويستعرض الاجتماع مخرجات دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير بمشاركة نحو 700 لاعب ولاعبة من 37 دولة أفريقية. كما يستعرض الأنشطة الافتراضية التي أقيمت منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» وتنظيم دورات تدريبية، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والأولمبياد الخاص المصري في عدد من الرياضات التي من المنتظر أن تشهدها دورة الألعاب العالمية الصيفية التي تقام في ألمانيا عام 2023.

ويشهد الاجتماع أيضا استعراض تقرير أداء للخطة الاستراتيجية 2016 - 2020 والأحداث التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة وأبرزها الألعاب الإقليمية التاسعة التي أقيمت بأبوظبي عام 2018، وكذلك الألعاب العالمية «أبوظبي 2019».