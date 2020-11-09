حديد.. «تلبية النداء»

مراد المصري (دبي)

للجولة الثانية على التوالي، أثبت فهد حديد لاعب العين، أنه جاهز لـ «تلبية النداء»، وتقديم الإضافة المطلوبة، ولو من على «الدكة»، وذلك عندما شارك بدلاً من الأنجولي ويلسون إدواردو الذي خرج مصاباً، بعد 22 دقيقة أمام الظفرة، وقدم حديد أقصى طاقته دون تردد أو تذمر، بهدف الدفاع عن شعار «الزعيم».

ونجح حديد في وضع بصمته، من خلال أدائه على مدار شوطي اللقاء، ومساعدته لزملائه، حتى نال المكافأة على جهوده، عندما سجل هدفاً في الدقيقة 90، جاء بفضل التزامه بأدواره، ورغبته بإثبات نفسه مع «البنفسج».

وكان حديد مثار الحديث طوال الأسبوع الماضي، بعدما سجل في شباك الفجيرة، عندما شارك بديلاً، وسط مطالبات بالدفع به بصفة دائمة، وأيضاً نصائح الجماهير له، بضرورة التركيز فقط داخل «المستطيل الأخضر» دون الالتفات إلى الدقائق التي يحصل عليها، خصوصاً أنه يمر بمرحلة فاصلة في مسيرته، بعد رحلة متذبذبة بين أندية عدة، ويتطلع هذه المرة إلى تفجير موهبته بالطريقة الصحيحة في سن النضوج الكروي.