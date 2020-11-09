الحمادي: «الفار» يتدخل بـ «المعدل العالي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الحكم الدولي السابق يعقوب الحمادي المحلل التحكيمي، أن أداء «قضاة الملاعب» تراجع بدرجة كبيرة، في الجولة الخامسة، وذلك لا يقتصر على حكام الساحة، بل يمتد ليشمل الحكام المساعدين، مشيراً إلى أن «الفيفا» يطلب 3 تدخلات، في كل 7 مباريات من «الفيديو»، لكن شهدنا 7 تدخلات، منها 4 للتسلل و3 لركلات الجزاء.

وقال: شهدت مباراة الوحدة والوصل حالات عدة، الأولى، عندما تدخل «الفار» لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة الوحدة، لعرقلة من حسن إبراهيم لإسماعيل مطر، إلا أن الحكم أصر على قراره الخاطئ، بعدم احتساب الركل ، ولم تحتسب أخرى للوحدة أكثر وضوحاً من الأولى، نتيجة عرقلة ناتان فليبي لخليل إبراهيم، والغريب عدم تدخل «الفار» لاحتساب الحالة، وفي المقابل كان التدخل جيداً للتقنية في إلغاء هدف الوحدة الرابع، لوجود ماتافز في موقف تسلل، وأيضاً التدخل جيد في الدقيقة 75 لاحتساب هدف الوصل الثاني.

وأضاف: في بقية الحالات شهدت مباراة حتا والنصر تدخلاً سليماً من «الفار» لاحتساب ركلة جزاء للنصر، بعد ارتكاب الحارس ديدا مخالفة ضد مينديز.

وفي مباراة عجمان وبني ياس، جاء التدخل جيداً كذلك للتقنية، لإلغاء هدف «البرتقالي» لوجود إيمانويل في موقف تسلل، ورغم أن اللاعب لم يسجل الهدف، لكنه أثر على المنافس، بمحاولته لعب الكرة، أما في مباراة العين والظفرة، تدخل «الفار» لاحتساب ركلة جزاء لمصلحة العين، لقيام خالد الدرمكي بـ «ركل» إريك، وتدخل جيد كذلك لـ «الفار»، لإلغاء هدف العين الرابع، لوجود كايو في موقف تسلل، وأثر على الحارس بحجب الرؤية.