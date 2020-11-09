«6 أوائل» في «الخامسة»!

معتصم عبدالله (دبي)

حفلت الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي بالعديد من المشاهد الفنية، غير أن اقتران نتائج معظم المباريات بعبارة «الأول» تصدر واجهة الجولة، حيث احتفل الشارقة متصدر الترتيب بحصد أول 5 انتصارات، في انطلاقة مشوار الدوري للمرة الأولى في «المحترفين»، بالعلامة الكاملة «15 نقطة»، بتفوقه على مضيفه الجزيرة بهدف البرازيلي إيجور كورنادو من «علامة الجزاء»، وهي المرة الأولى أيضاً التي يحافظ فيها الشارقة على نظافة شباكه أمام الجزيرة، في دوري المحترفين.

وشهدت الجولة نجاح اتحاد كلباء في فوزه الأول في «الديربي» أمام ضيفه الفجيرة، ويدين «النمور»، في استعادة ذاكرة الانتصارات للسويسري دافيد مارياني، الذي احتفل بهدفه الأول مع فريقه الجديد، بتسديدة مباغتة من خارج المنطقة، واستفاد اتحاد كلباء من إهدار كريستيان صموئيل لضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وحصد خورفكان أول نقطة، بعدما حول تأخره أمام ضيفه شباب الأهلي 0-2 إلى تعادل «ثمين»، بفضل هدفي البرازيليين دودو وريكاردو منديز، واحتفل العين بأول «رباعية» في مشواره بالدوري بتفوقه على الظفرة 4-1، وشهدت المباراة تسجيل لابا كودجو أول أهدافه أمام «الفارس»، ليكون الفريق الـ11 الذي يستقبل أهداف المهاجم التوجولي في الدوري.

في المقابل، صام هجوم بني ياس، للمرة الأولى بتعادل «السماوي» من دون أهداف أمام عجمان، ليفقد بني ياس صدارة «الأقوى هجوماً» لمصلحة «الملك»، وأنهى تفوق الوحدة على ضيفه الوصل 3-2 النتائج الإيجابية لـ «الإمبراطور» خارج ملعبه.