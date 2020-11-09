جوائز «المحترفين» دفعة معنوية

فيصل النقبي (الفجيرة)

حققت رابطة المحترفين نجاحاً كبيراً في إطلاقها لجائزة الأفضل خلال أكتوبر الماضي، والتي توجت النجم إسماعيل مطر نجماً للشهر، بفئة أفضل لاعب، وكذلك المتألق خالد السناني حارس الظفرة، بجائزة أفضل حارس والمدرب الوطني المتميز عبدالعزيز العنبري أفضل مدرب

ولاقت المبادرة أصداء إيجابية كبيرة، في الساحة الكروية المحلية، حيث بادرت الرابطة بتكريم النجوم الثلاثة الأوائل للشهر الماضي، وفتحت مجالاً للمنافسة الشريفة، خلال كل شهور الموسم، حيث يتسابق اللاعبون والحراس والمدربون، على نيل هذه الجائزة وقيادة أنديتهم للتميز والمنافسة على الألقاب، حيث كانت للمبادرة قيمتها المعنوية الكبيرة في نفوس النجوم الثلاثة الأوائل لشهر أكتوبر، حيث واصل إسماعيل مطر رحلة التألق، وصنع الهدف الثالث لفريقه في الجولة الخامسة، كما سجل هدف الفوز لفريقه في الجولة الرابعة، التي أقيمت مطلع نوفمبر الحالي، ليواصل عزفه المنفرد، رغم وصوله إلى السابعة والثلاثين من العمر، ليثبت «سمعة» أنه من أفضل اللاعبين.

وواصل خالد السناني رحلة تألقه، رغم الأهداف الأربعة التي منيت بها شباكه أمام العين، فقد أنقذ مرماه من أكثر من أربع فرص محققه خلال اللقاء.

وفي المجال الفني واصل العنبري العزف المنفرد وحقق «النقطة 15» من أصل 15 نقطة ممكنة، ليحقق الانطلاقة الأفضل للشارقة في رحلة الحفاظ على الدرع.

ومن المؤكد أن المبادرة «فاتحة خير» لنجوم الدوري، من أجل تأكيد أفضليتهم خلال مباريات الموسم الحالي.