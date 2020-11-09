«ماج للتطوير العقاري» الراعي البلاتيني لشباب الأهلي

دبي ( الاتحاد)

أصبحت شركة «ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج القابضة»، الراعي البلاتيني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي موسم 2020-2021، وذلك بعد أن وقع الطرفان اتفاقية شراكة استراتيجية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور موفق أحمد القداح مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة وماج للتطوير العقاري، وطلال موفق القداح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة لشركة ماج للتطوير العقاري، وخليفة سعيد سليمان، واللواء محمد أحمد المري، وهشام عبدالله القاسم أعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وأوضح طلال موفق القداح، أن اختيار شباب الأهلي جاء من واقع التاريخ الناصع للنادي، معرباً عن اعتزاز الشركة، بالدخول في اتفاقية شراكة مع أحد أعرق الأندية الرياضية في الدولة.

وقال: «حرصنا على رعاية نادي شباب الأهلي، بوصفه واحداً من أكبر المؤسسات الرياضية في الإمارات، وركيزة مهمة وأساسية في منظومة التطور الرياضي التي ننشدها، أتمنى أن تكون هذه الاتفاقية عوناً للنادي، في تحقيق مزيد من البطولات والألقاب التي تضاف إلى سجله العامر بالإنجازات».

من جانبه، يرى عبداللطيف الصايغ مستشار التسويق في شباب الأهلي، أن الاتفاقية خطوة جديدة ومهمة في سبيل المسؤولية المجتمعية للنادي، وامتداداً لتعاونه مع المؤسسات الوطنية الراغبة في دعم ورعاية الرياضة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار والتنسيق بين الأندية الرياضية والشركات الوطنية، من أجل رفع راية الإمارات، في المجال الرياضي.

وقال: «نشكر مجموعة ماج القابضة على ما أبدته من اهتمام بنادي شباب الأهلي، ونثمن خطوتها على الدخول في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي نثق أنها ستدعم مشوار النادي في مختلف البطولات، كما تمكن الشركة من تحقيق هدف الانتشار بالاستفادة من السمعة الطيبة للنادي وقاعدته الجماهيرية العريضة».

وأضاف: «نأمل أن تكون هذه الشراكة انطلاقة لتعاون كبير ومثمر بين الطرفين، وسنعمل معاً، وبتنسيق تام للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الطموحات المشتركة التي تجمع طرفي الاتفاقية».