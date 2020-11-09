البايرن.. «رحلة شاقة» في الكأس

برلين (أ ف ب)

يتعين على بايرن ميونيخ السفر مسافة 880 كلم إلى شمال البلاد، لملاقاة هولشتين كييل من الدرجة الثانية، في الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم، بموجب القرعة التي سحبت أمس الأول. ويلتقي «البافاري» حامل اللقب في العامين الماضيين مع مضيفه في 22 أو 23 ديسمبر المقبل، لتكون المباراة السابعة له خلال هذا الشهر، والـ25 منذ بداية الموسم الحالي في منتصف سبتمبر.

وأسفرت القرعة أيضاً عن ثلاث مواجهات بين أندية النخبة، حيث يلتقي أوجسبورج مع لايبزج، باير ليفركوزن وصيف الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت، وشتوتجارت مع فرايبورج. أما دورتموند فيحل ضيفاً على آينتراخت براونشفيج من الدرجة الثانية.

ويلتقي شالكه ومونشنجلادباخ مع أولم والفيرسبيرج من الدرجة الرابعة. وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا في 13 مايو 2021 على الملعب الأولمبي في برلين.