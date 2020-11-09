لوف يلمح إلى عودة جوتزه

برلين (د ب أ)

قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم: إن انضمام ماريو جوتزه إلى إيندهوفن الهولندي كان قراراً صائباً، وأشار إلى أن عودته إلى «المانشافت»، الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، تعد أمراً محتملاً.

وقال لوف «60 عاماً» في مقابلة نشرتها بوابة «سبورت باذر» أمس: إنه لم يتوقف عن متابعة جوتزه، موضحاً أنه كان على اتصال مع اللاعب «28 عاماً»، خلال الأسابيع القليلة الماضية. وشارك جوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2- 2 في 14 نوفمبر 2017، وكانت المباراة الدولية رقم 63 في مسيرته. وسجل جوتزه هدف الفوز 1- صفر للمنتخب الألماني في شباك نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ولدى تقديمه كلاعب جديد في إيندهوفن الهولندي، أبدى جوتزه طموحه في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الألماني، وصرح قائلاً: بالتأكيد أرغب في العودة إلى المنتخب.

وسجل جوتزه الهدف الثاني لإيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورج 3- صفر أمس الأول، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز، كما سجل للفريق في الدوري الأوروبي.

وأبدى لوف دهشته إزاء الأداء الجيد الذي يقدمه جوتزه قائلاً: هذا لم يكن متوقعاً، يبدو منتعشاً للغاية ورشيقاً، والبهجة تبدو عليه.