«العواجيز» هدافو «الكالشيو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يحدث في تاريخ الدوري الإيطالي، أن تصدر الترتيب في أسبوعه السابع لاعب كبير في السن يقترب من الأربعين من عمره، وفقاً لما ذكره موقع أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات، ولكن «السلطان» زلاتان إبراهيموفيتش نجح في تحقيق هذا الرقم، وهو في التاسعة والثلاثين من عمره «مواليد 3 أكتوبر1981»، حيث سجل 8 أهداف في 7 مباريات تصدر بها ترتيب هدافي «الكالشيو»، بمعدل 14. 1 هدف في المباراة الواحدة، رغم أنه لم يلعب كل المباريات السبع لفريقه، نظراً لابتعاده بضعة أيام، بسبب إصابته بـ «فيروس كورونا».

واللافت للاهتمام أيضاً على حد قول موقع «ياهو سبورت»، أن عجوزاً آخر هو البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يكمل في 5 فبراير المقبل «36 عاماً»، جاء ثانياً في ترتيب الهدافين بعد «إبرا»، برصيد 6 أهداف، بالتساوي مع أندريا بيلوتي لاعب ساسولو، والذي يصغره بعشر سنوات، رغم أن «الدون» لم يلعب أيضاً كل مباريات فريقه، بسبب إصابته بـ «كوفيد-19».

يذكر أن «السلطان إبرا» سجل هدفه الثامن هذا الأسبوع، في تعادل فريقه ميلان مع هيلاس فيرونا 2 -2، بينما سجل رونالدو هدفه السادس مع «اليوفي» الذي تعادل بدوره 1 -1 مع لاتسيو.