أرنولد.. يغيب عن «الأسود الثلاثة»

لندن (د ب أ)

يغيب ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول عن مباريات الأجندة الدولية المقبلة بسبب الإصابة، وخرج أرنولد «22 عاماً» في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي، التي انتهت بالتعادل 1-1 في قمة مباريات المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب إصابة في ربلة الساق. وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب اللقاء «أرنولد سيغيب عن إنجلترا، وهذا أمر واضح، ولا نعرف ما الذي يعاني منه، لكنه لا يستطيع اللعب مع «الأسود الثلاثة»، ولن يكون الأخير، وليس الوحيد الذي يفتقده جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، في فترة الأجندة الدولية.

ويلعب منتخب إنجلترا مع نظيره الأيرلندي في مباراة ودية يوم الخميس المقبل، قبل أن يتوجه لملاقاة بلجيكا بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل، ثم يستضيف منتخب آيسلندا يوم الأربعاء التالي، رغم التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن هناك شكوكاً بشأن إقامة المباراة بسبب القيود المفروضة لتفادي استمرار تفشي فيروس كورونا.