كيميتش.. الموسم لم ينته

برلين (د ب أ)

أعلن بايرن ميونخ الألماني، أن لاعب الوسط الدولي جوشوا كيميتش يغيب عن الفريق حتى يناير المقبل، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في غضروف الركبة. وغادر كيميتش الملعب باكياً بعد الإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها البايرن على دورتموند 3 -2 في «البوندسليجا». وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن: نشعر بالسعادة لأن جوشوا قد يعود لصفوف الفريق بعد أسابيع قليلة، سنمنحه أفضل دعم ممكن خلال فترة التأهيل.

وكان أنصار الفريق شعروا بالقلق بعد الإصابة خشية أن تكون قطعاً في الرباط الصليبي، ولكن التشخيص الطبي والجراحة التي خضع لها اللاعب أكدا أن موسمه لم ينته، ما يمثل نوعاً من الارتياح للنادي وللمنتخب الألماني.