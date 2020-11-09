بنفيكا.. «الصدمة الثانية»

لشبونة (د ب أ)

تلقى بنفيكا صدمة قوية بالدوري البرتغالي، ومني بالهزيمة الثانية على التوالي، بخسارته أمام ضيفه سبورتنج براجا 2-3، في المرحلة السابعة، قلب بورتو تأخره بهدف إلى فوز كبير 3-1 على بورتيمونينسي، وتجمد رصيد بنفيكا عند 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام سبورتنج براجا، وأربع نقاط خلف المتصدر سبورتنج لشبونة.

وأنهى براجا الشوط الأول لمصلحته بهدف لوري ميديروس في الدقيقة 38، قبل أن يعزز تقدمه بثنائية فرانسيسكو مورا في الدقيقتين 50 و64، وقلص بنفيكا الفارق بهدف هاريس سفيروفيتش في الدقيقتين 68 و87.

ورفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد بورتيمونينسي عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي، وهي الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.