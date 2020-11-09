زلزال في «ميستايا»!

عمرو عبيد (القاهرة)

افتتح ريال مدريد التسجيل في ملعب «ميستايا»، خلال مباراته أمام فالنسيا في الجولة التاسعة من «الليجا»، فجاء رد «الخفافيش» صاعقاً، بعدما أمطر شباك «الملكي» برباعية متتالية، ليقفز فالنسيا 4 مراكز دفعة واحدة، بعدما استطاع تحقيق أول انتصار له، بعد 3 هزائم، وتعادل في الأسابيع السابقة، في حين ابتعد «الميرنجي» عن القمة، بفارق 4 نقاط عن ريال سوسييداد، مكتفياً باحتلال المركز الرابع مؤقتاً.

صحيح أن الخسارة جاءت قاسية، أمام منافس بدا مترنحاً في الجولات الأخيرة، لكنها لا توازي ما حدث في الملعب ذاته، قبل 21 عاماً، عندما دك «الخفافيش» مرمى الريال بزلزال هائل، بلغت قوته 6 أهداف نظيفة، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في موسم 1998 - 1999، التي حصد فالنسيا بالطبع لقبها في النهاية، بعدما أطاح برشلونة أولاً في ربع النهائي، بالفوز ذهاباً وإياباً بنتيجتي 3 - 2 و4 - 3، واقتنص الكأس من براثن أتلتيكو مدريد، بعد التغلب عليه 3-0 في النهائي، لكن بقى «نصف درزن» من الأهداف هزت شباك «الملكي»، علامة تاريخية فارقة، في مسيرة تلك البطولة، وها هو فالنسيا يعيد الذكريات المريرة لريال مدريد مرة أخرى!

في تلك المباراة التاريخية، بدأت أهداف «الخفافيش» مبكراً، بعد 19 دقيقة، من ركلة حرة مباشرة، نفذها ببراعة الأرجنتيني كلاوديو لوبيز، هداف بطولة الكأس آنذاك، قبل أن يضيف آلان روتش هدفين، مقابل هدف لكل من جوران فلاوفيتش، ميجيل أنجولو وجايزكا ميندييتا، والمثير أن الركلات الثابتة كانت لها بصمة متميزة، بعدما أنتجت 3 أهداف أيضاً، مثلما حدث في المواجهة الأخيرة، وخلال الشوط الأول في مباراة 6 يونيو 1999، حُسم الأمر بعد تقدم فالنسيا برباعية دون رد، وسط جنون مشجعي ملعب «الميستايا»، الذي أهدى المدرب الإيطالي، كلاوديو رانييري، تتويجه الأول في إسبانيا.