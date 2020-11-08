«أبيض الناشئين» يتعادل مع أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

تعادل منتخب الناشئين «مواليد 2004»، مع أوزبكستان 2-2، في المباراة الودية الثانية، أمس الأول، في ملعب ذياب عوانة، بختام التجمع الداخلي لـ «أبيض الناشئين»، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، المقررة في البحرين العام المقبل.

أحرز هدفي منتخبنا علي المعمري في الدقيقة 33، وسلطان عادل في الدقيقة 47 من ضربة جزاء، بينما سجل لأوزبكستان، أكرموف شاكزوف في الدقيقة 42، وخيرولاف أليشير في الدقيقة 70، وكانت الودية الأولى انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت عبدالعزيز أحمد في حراسة المرمى، ومنصور صالح، جمال خليفة، محمد خالد، سعود محمد، يوسف إبراهيم، علي المعمري، محمد الحارثي، أحمد المرزوقي، سلطان عادل، محمد عبدالسلام.

وقال ‬عبدالله ‬سلطان ‬عضو ‬لجنة ‬المنتخبات ‬والشؤون ‬الفنية، ‬مشرف ‬منتخبنا ‬للناشئين، إن ‬برنامج ‬«أبيض ‬الناشئين» ‬للنهائيات ‬يسير ‬بشكل ‬جيد، ‬من ‬خلال ‬التجمعات ‬الداخلية، ‬وخوض ‬التجارب ‬الودية ‬مع ‬عدد ‬من ‬الأندية ‬خلال ‬الفترة ‬الماضية، ‬بهدف ‬الوقوف ‬على ‬جاهزية ‬اللاعبين ‬الفنية ‬والبدنية، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬توقف ‬مسابقات ‬المراحل ‬السنية، ‬نتيجة ‬«جائحة ‬كورونا»، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬يجعلنا ‬نعتمد ‬أكثر ‬على ‬التجمعات ‬القصيرة ‬الأسبوعية. ‬

وأضاف أن المباريات الودية أمام المنتخبات الآسيوية المشاركة في البطولة، تمنح الجهاز الفني الفرصة بشكل أكبر للاطمئنان على جاهزية اللاعبين، وتطبيق الجوانب الخططية التي يتبعها خلال المباريات الرسمية، مشيراً إلى أن المباريات الودية الأربع التي خاضها المنتخب أمام إندونيسيا وأوزبكستان حملت الكثير من الفوائد الفنية والمعنوية، سواء للجهاز الفني، أو اللاعبين الذين ظهروا بصورة فنية عالية، واستطاعوا ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

وأشار عبدالله سلطان إلى أن المنتخب سيعود إلى تجمعه نهاية الأسبوع الحالي، استعداداً للسفر إلى المنامة لمواجهة شقيقه البحريني ودياً.