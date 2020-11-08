السيتي وليفربول يتعادلان في قمة «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

انتهت القمة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول بالتعادل 1-1، مساء أمس، والنتيجة استفاد منها ليستر بفوزه على ولفرهامبتون 1-صفر، في المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي، محتلاً الصدارة ومنفرداً برصيد 18 نقطة، مقابل 17 نقطة لتوتنهام الفائز على بروميتش بهدف هاري كين، وهو نفس رصيد ليفربول، ويملك السيتي 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

على ملعب «الاتحاد» خاض مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب اللقاء بتشكيلة هجومية، قوامها الرباعي المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والبرتغالي جوتا، وفي المقابل، خاض البرازيلي جابريال جيسوس مهاجم مانشستر سيتي أول مباراة له أساسياً، بعد تعافيه من إصابة، في حين غاب الجناح الجزائري رياض محرز.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة ليفربول، فانبرى لها صلاح بنجاح في الدقيقة 11، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف، وأدرك السيتي التعادل عندما مرر دي بروين كرة حاسمة باتجاه جيسوس أطلقها بيسراه داخل شباك أليسون في الدقيقة 31، وسنحت فرصة ذهبية للسيتي للتقدم، عندما حصل على ضربة جزاء، إثر لمسة يد من أرنولد، لكن دي بروين سدد خارج المرمى في الدقيقة 42، رغم أنه سجل آخر 5 ضربات جزاء لفريقه، وكانت المرة الأخيرة التي أهدر فيها واحدة ضد إيفرتون في أكتوبر 2016، وأضاع السيتي فرصة ذهبية للتقدم في الشوط الثاني، عندما رفع البرتغالي كانسيلو كرة متقنة داخل المنطقة، إلى جيسوس، لكنه سدد كرة رأسية خارج المرمى المشرع أمامه.