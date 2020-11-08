أسنسيو يعود إلى «الماتادور»

مدريد (أ ف ب)

يعوض ماركو أسنسيو مهاجم ريال مدريد غياب أنسو فاتي، جناح برشلونة في قائمة منتخب إسبانيا، بعدما تعرض الأخير للإصابة، وينضم أسنسيو إلى تشكيلة «لا روخا» اليوم، قبل مباراة ودية الأربعاء أمام هولندا، ثم سويسرا وألمانيا 14 و17 نوفمبر ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويعود أسنسيو إلى منتخب بلاده بعد غياب لأكثر من عام، وسبق لمدرب المنتخب لويس أنريكي أن استدعى اللاعب «24 عاماً» إلى التشكيلة في سبتمبر الماضي، لكنه غادر بسبب ورم في ركبته.

وغاب أسنسيو الذي لعب 24 مباراة مع المنتخب الأول، عن معظم فترات موسم 2019 - 2020، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي في ميامي في يوليو من العام الماضي.