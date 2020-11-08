الشرقي يتفقد العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة

الفجيرة (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الجديد في منطقة الرأس بدبا الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على جميع مجريات العمل في المشاريع الحيوية والتنموية، التي تخدم المواطنين والقاطنين في الإمارة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمشروع الملعب الجديد، والاطلاع على كافة التفاصيل ومراحل الإنجاز فيه، ورافق سموه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وأحمد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، وعدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من المهندسين الميدانيين والمسؤولين لشرح حول ما تم إنجازه من أعمال للملعب الجديد للنادي، والخطط التي يتم تنفيذها وفق أحدث التقنيات المستخدمة، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة.

وشدّد سموه على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والخدمية والتجهيزات المطلوبة لملعب نادي دبا الفجيرة، بحسب المدد الزمنية المتفق عليها دون تأخير.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في الفجيرة، تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمجتمع، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة التي تسير بوتيرة متصاعدة في الإمارة، جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع الجديد تبلغ حوالي مائة مليون درهم. ويعتبر ملعب النادي، الأحدث في الدولة ويستوفي كافة اشتراطات لجنة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات ضمن بطولات الأندية القارية، ويستوعب نحو 10000 متفرج، موزعين ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.