إعارات «المخضرمين» تتصدر واجهة الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)



تصدرت إعارات «المخضرمين» في أندية دوري الطائرة واجهة انطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021 والذي دشنته الأندية بسباق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، قبل انطلاقة منافسات دوري «الرجال» الجمعة، حيث يشهد الأسبوع الأول مواجهات الوصل والظفرة، حتا وبني ياس، عجمان والجزيرة، قبل أن يستكمل السبت بقمتي النصر وشباب الأهلي، والوحدة والعين.

وضم العين، قبل انطلاقة الموسم الحالي، خالد حمزة لاعب شباب الأهلي الذي سبق له اللعب للزعيم في أكثر من مرة، في صفقة «إعارة تبادلية»، انتقل بموجبها محمد شمل قائد «العين» إلى صفوف «الفرسان» ليقوده للتتويج بأول ألقاب الموسم، بالفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على حساب الجزيرة 3-1.

في المقابل، لم تكتمل صفقة انتقال ماجد خميس قائد فريق شباب الأهلي للنصر، بعد عودته إلى صفوف الفرسان والمشاركة مع ناديه الحالي في أول مسابقات الموسم، وتصدر شباب الأهلي واجهة «إعارات المخضرمين» قبل انطلاقة دوري الرجال في الموسم الجديد 2020- 2021، بنحو 5 إعارات لأندية العين، وحتا، وعجمان والنصر.

وضمت القائمة إلى جانب خالد حمزة المنتقل للعين، المعد واللاعب الدولي محمد جمعة المنتقل إلى صفوف نادي حتا، إضافة إلى شعبان جمعة المنتقل للنصر، والثاني عيسى ومحمد نعيم، المنتقلين من شباب الأهلي إلى عجمان على سبيل الإعارة أيضاً.