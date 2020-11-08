4 ورش في برنامج تطوير كفاءات مدربي الأولمبياد الخاص

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، المرحلة الثانية من برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص افتراضياً عبر منصة «زوم»، بإقامة أربع ورش عمل، ضمن سعيهم لتعزيز ودمج وتمكين ذوي التحديات الذهنية بالمجتمعات المحلية.

تبدأ الورشة الأولى غداً بعنوان «الإعداد البدني للاعبي الأولمبياد الخاص وتحسين الأداء الرياضي»، فيما تقام الورشة الأربعاء 18 نوفمبر بعنوان «نظام إدارة الألعاب والمسابقات ‏GMS ‬بأنشطة ‬الأولمبياد ‬الخاص»‬، ‬أما ‬الورشة ‬الثالثة ‬فستقام ‬الأربعاء ‬25 ‬نوفمبر ‬بعنوان «‬الإصابات ‬الرياضية ‬والإسعافات ‬الأولية ‬والعناية ‬الفورية»‬، ‬على ‬أن ‬تختتم ‬المرحلة ‬بالورشة ‬الأخيرة ‬الأربعاء ‬9 ‬ديسمبر، ‬تحت ‬عنوان «‬المدرب ‬الرياضي ‬ومهارات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬الفعال»‬.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: يسعدنا انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بعد نجاح المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي، وتحقيقه الأهداف المرجوة بناء على مخرجاته وردود أفعال المشاركين والمنظمين، وأضاف: البرنامج يسلط الضوء على أهمية الارتقاء بإمكانيات المدربين في الأولمبياد الخاص وتعزيز الكفاءات لكل الكوادر التي تعمل في هذا المجال، ويأتي دور مجلس الشارقة الرياضي جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات والجهات، منها مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، حتى تنعكس الفوائد الإيجابية لهذه الورش التي تلاقي نجاحاً كبيراً، وتصب في صالح إنجاح الجهود المشتركة، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لهذه الفئة التي توليها الإمارة الباسمة أهمية خاصة وكبيرة، وبما يتوفر من إمكانيات ورعاية كبيرة للرياضة بشتى ضروبها، وفي مقدمتها هذه الفئة.

طلال الهاشمي

من جانبه، أعرب طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص، عن سعادته لنجاح المرحلة الأولى، مضيفاً أن مشاركة مجلس الشارقة الرياضي في دعم هذا البرنامج كان أحد أسباب نجاح المبادرة، بالتعاون مع أندية ومراكز المعاقين بإمارة الشارقة، حيث إن دور المجلس مهم في تطوير الكفاءات الفنية والتخصصية للعاملين في القطاع الرياضي.

وقال: رعاية الأولمبياد الخاص الإقليمي لهذا البرنامج، وترشيح خبراء رياضيين لتقديم محاور متميزة في مجالات التدريب والإدارة والصحة واللياقة البدنية والإعداد النفسى، هو من أحد أسباب القيمة الفنية لهذا البرنامج وتعظيم الاستفادة للمشاركين، واستمرار البرنامج من خلال مراحل جديدة، هو أمر إيجابي، ويهدف إلى تكامل المشروع للوصول إلى مدرب كفء معد فنياً وعلمياً وإدارياً ليقدم أعلى مستوى من الخدمات للرياضيين من هذه الفئة.