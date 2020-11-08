«دبي لأصحاب الهمم» يرسم استراتيجية جديدة لـ 4 سنوات

دبي (الاتحاد)

وضع نادي دبي لأصحاب الهمم استراتيجية جديدة لـ 4 سنوات مقبلة، من أجل استشراف المستقبل، لكي تكون إطاراً للعمل، والتي تتسم بالمرونة في التعامل مع المتغيرات البيئية المتسارعة وتداعيات الفترة السابقة بعد جائحة كورونا، وتستهدف الاستراتيجية الجديدة الشراكات والتحول الرقمي الذكي، وتعزيز الإنجازات التي حققها النادي خلال الـسنوات الأربع الماضية من عمر الاستراتيجية السابقة، لحصد نجاحات جديدة على الصعد كافة وفق معايير واضحة المعالم، وصولاً إلى الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي، مع مكتب التخطيط والتميز المؤسسي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحريز المر بن حريز، ومنى بن حماد عضوي المجلس.

واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات استراتيجية السنوات الأربع الماضية، من أجل معرفة نقاط القوة والفرص المتاحة، وكيفية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وقدم مكتب التخطيط والتميز المؤسسي خطة العمل خلال الفترة الحالية في أعقاب جائحة كورونا وسعيه للوصول إلى المزيد من المعلومات، من أجل عملية التحليل الاستراتيجي، والتي تساعده على استشراف المستقبل لوضع السيناريوهات والخطط المستقبلية.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد أنه تمت مناقشة الاستراتيجية ومراجعتها على ضوء جائحة كورونا والعمل على التطوير وصولاً إلى الغاية المبتغاة، مشيراً إلى أن أبرز ملامح استراتيجية السنوات الأربع المقبلة تستهدف تقوية الشراكات، والاستفادة من الشراكات الحالية بشكل أفضل، من أجل تطوير إمكانات النادي الإدارية والفنية في مجال البنية التحتية والملاعب والأجهزة والمعدات والمرونة في التعامل مع المتغيرات البيئية.

وقال: تمت مناقشة بعض البنود من الاجتماع السابق، من أجل الوصول إلى أفكار ومقترحات للمستقبل يكون لها انعكاساتها الإيجابية على النادي في مرحلة ما بعد كورونا.

وأضاف: نتطلع أن يكون مؤشر الأداء الفني دائماً في تصاعد مستمر، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في جميع الألعاب، حتى يرسم اللاعبون صورة طيبة في المحافل المحلية والقارية والدولية، مما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم خلال المرحلة المقبلة.