الشارقة يعبر الوصل وشباب الأهلي يكسب البطائح

علي معالي (دبي)

فاز فريق الشارقة على الوصل في افتتاح دوري رجال السلة بنتيجة «99-83»، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ونجح الشارقة «حامل اللقب» في بدء رحلة الدفاع عن لقبه بشكل جيد، رغم إنهاء الوصل الربع الأول متقدماً بفارق النقطة «26-25»، وحقق «الملك» التقدم في الربعين الثاني والثالث «30-19 و25-19»، وفرض التعادل نفسه على الفريقين في الربع الرابع «19-19».

وفي مباراة ثانية، فاز شباب الأهلي على البطائح «82-77»، حيث فرط البطائح في فرصة إنهاء الربع الأول متقدماً «20-16»، بعد أن نجح شباب الأهلي في العودة بالفارق، وضمان الفوز بالمباراة بالتقدم في في الربعين الثاني والثالث «21-13 و23-22»، وانتهى الربع الرابع بالتعادل «22-22».

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام بدورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، روعي فيه التوزع الجغرافي للأندية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل اتحاد اللعبة بهدف تذليل كافة العقبات على الأندية التي تفرضها صعوبات السفر والتنقل، جراء الأوضاع الراهنة والجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تقسيم الفرق الـ10 المشاركة في التمهيدي، إلى مجموعتين ضمت الأولى الشارقة وشباب الأهلي والبطائح والنصر والوصل، فيما جاءت أندية الجزيرة وبني ياس والظفرة والوحدة والعين في المجموعة الثانية، التي تستهل أوّل مبارياتها السبت المقبل.