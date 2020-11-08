«هيسكيث» يحرز كأس تحدي سيدات البولو

دبي (الاتحاد)



أحرز فريق هيسكيث كأس التحدي لسيدات البولو للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «أيه إم» بهدفين ونصف مقابل هدفين، في ختام مهرجان البولو الوردي للسيدات، ولذي نظمه منتجع ونادي الحبتور للبولو بالتعاون مع شركة بينك كارفان، وشهد مشاركة 4 فرق من السيدات، وأقيم المهرجان كجزء من جهود المنظمين والرعاة للمساعدة في زيادة الوعي بسرطان الثدي.

وصاحبت البطولة بعض الفعاليات، حيث قدمت الوحدة الطبية المتنقلة «بينك كارافان» الفحوص المجانية لسرطان الثدي للسيدات، هذا إلى جانب البحث عن الكنز بأرض الملعب ومنح الفائزين مبلغ 3 آلاف درهم، وقامت جميلة إبراهيم، من بينك كارافان، بتكريم بيترا سبانكو كأفضل لاعبة، وأفضل حصان في البطولة، هذا إلى جانب تكريم سيدتين كأفضل زي باللون الوردي خلال المهرجان، بحصول كل منهما على أربعة آلاف درهم، هذا إلى جانب تتويج الفرق الأربعة بالكؤوس والهدايا التذكارية، وشهد المهرجان مزاد بولو للسيدات، ضم مقتنيات البولو النادرة والمجوهرات الجميلة والقطع الفنية الفريدة.