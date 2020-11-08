«التبر» يحلق بناموس «شراع النوف»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير، بلقب سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، شارك في منافسات السباق الأول، بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، 90 محملاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، وحصل البطل على 210 آلاف درهم جائزة مالية.

وحل وصيفاً للسباق «الظفرة» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل الوصيف على 170 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «السرب» للحر راشد خادم المهيري، ورابعاً جاء «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخامساً جاء «جرنين» لمحمد عبدالعزيز إبراهيم الحمادي، أما المركز السادس فكان من نصيب «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحل سابعاً «العلوي» لمحمد بن ثعلوب الدرعي، أما المركز الثامن فذهب إلى «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفي المركز التاسع حل «سهم» لعبد الله إبراهيم الحمادي، وحل في المركز العاشر «رجام» لأحمد طارش عتيق القبيسي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حميد المهيري وخليفة راشد الرميثي. وجاءت منافسات السباق مثيرة وقوية، لاسيما أن الجميع كان يأمل في الفوز بالسباق الأول بعد العودة من توقف استمر ثمانية أشهر.

ووجه ماجد عتيق المهيري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث.

كما وجه الشكر إلى جميع البحارة المشاركين والملاك والأطقم الفنية على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، مؤكداً أن الجميع ضرب مثالاً في التحلي بالصبر والخوف على الغير.