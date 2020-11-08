«أبوظبي الرياضي» يكافئ «خط الدفاع الأول» بـ «فخر الوطن»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس أبوظبي الرياضي ومكتب فخر الوطن اتفاقية تعاون، يقدم من خلالها المجلس عدداً من الامتيازات والخدمات الرياضية للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، ضمن مساعي المجلس لإبراز التقدير الواجب وتكريم جميع الأبطال الذين يضحون ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات، وخصوصاً خلال جائحة كوفيد - 19.

وبمقتضى الاتفاقية؛ يقوم مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنوطة بتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية في الإمارة، بتقديم مبادرات وخدمات رياضية فعالة للعاملين في خط الدفاع الأول وأسرهم، بما يحافظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وذلك لقاء جهودهم الاستثنائية المبذولة لحماية المجتمع.

وتتضمن الامتيازات والخدمات المقدمة إمكانية الدخول المجاني لمباريات كرة القدم في خمسة أندية بالإمارة عند العودة لاستقبال الجماهير ضمن مدرجات الملاعب، تتضمن نادي العين، ونادي الجزيرة، ونادي الوحدة، نادي بني ياس، ونادي الظفرة، بالإضافة لتقديم المزيد من المبادرات والعروض لأبطال الخطوط الأمامية على المدى الطويل.

وتتضمن الأنشطة التي يعمل مجلس أبوظبي الرياضي على توفيرها لأبطال الخطوط الأمامية وعائلاتهم، مشاركة مجانية لعدد 100 شخص لكل فعالية، في مختلف الفعاليات والمنافسات العالمية والمجتمعية التي ينظمها المجلس ضمن أجندته السنوية. كما تشمل المبادرات تسمية سباق مجتمعي للجري باسم خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى العديد من الخصومات والعروض الأخرى المقدمة للعاملين والمتطوعين في خط الدفاع الأول على الاشتراكات في الأندية الرياضية والأكاديميات في جميع أنحاء الإمارة.

من جانبه، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نولي أهمية كبرى لشراكتنا مع مكتب فخر الوطن، ونتعهد من جهتنا بالتعاون لأقصى مدى لدعم وتقدير الجهود الكبيرة التي يقدمها كل العاملين في الخطوط الأمامية والتي لها بالغ الأثر في حياة مواطني الدولة والمقيمين فيها، ونأمل من خلال تقديم مبادراتنا وخدماتنا الرياضية للعاملين في الخطوط الأمامية وأسرهم أن نساعدهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية، وأن نعزز من تفاعلهم في المجتمع الرياضي».

مها بركات

من جانبها، قالت الدكتورة مها بركات، المدير العام لمكتب فخر الوطن: «أسعدتنا الاستجابة السريعة من مجلس أبوظبي الرياضي لدعوتنا لتقديم الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية، والمساهمة في التخفيف من الضغوط التي يواجهونها هم وعائلاتهم خلال تلك الظروف الاستثنائية. وتؤكد شراكتنا مع المجلس التزام دولة الإمارات بدعم أبطال الخطوط الأمامية في جميع أنحاء الدولة على المدى البعيد».

ومنذ تأسيسه في يوليو 2020، نجح مكتب فخر الوطن في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 80 ألف شخص من العاملين في خط الدفاع الأول لحماية وسلامة مواطني الدولة ومقيميها، تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، بالإضافة إلى خدمات الحماية والوقاية التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم.