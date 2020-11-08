«البولينج» يعود ببطولتين تنشيطيتين

أبوظبي (وام)

أكد أحمد خميس عضو مجلس إدارة اتحاد البولينج مدير المنتخبات، أن العودة الآمنة للبطولات تحققت بشكل يدعو إلى التفاؤل، خلال بطولتي أبوظبي ودبي التنشيطيتين اللتين أقيمتا خلال الأيام العشرة الأخيرة في صالة مدينة زايد الرياضية نهاية أكتوبر الماضي، وصالة الممزر الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وأوضح أن بطولة أبوظبي شهدت مشاركة أكثر من 40 لاعباً، فيما شارك في بطولة دبي ما يقرب من 35 لاعباً، وقال خميس: «لدينا لجنة متابعة من الاتحاد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة، حفاظاً على صحة اللاعبين، بدءاً بمتابعة نتائج فحوص اللاعبين قبل بداية المسابقة، وإجراءات تعقيم الصالة، والتباعد الجسدي، وسوف نقيم بطولتين إضافيتين في اليوم الوطني للإمارات، إحداهما في أبوظبي، والثانية في دبي».