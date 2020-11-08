مخيم تأهيلي لـ «تراثيلون السيدات» في دبي

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، يستضيف نادي دبي للسيدات «مخيم الترايثلون 2020» السبت المقبل، ضمن الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من «ترايثلون دبي للسيدات»، الحدث الرياضي المُخصص للسيدات فقط من جميع الجنسيات والفئات العمرية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات 27 نوفمبر الجاري.

وتقام فعاليات المخيم التدريبي من الساعة التاسعة حتى الساعة 11 صباحاً، ويتم خلاله تدريب المشاركات على تقنيات السباق وأساسيات التغذية الضرورية ومراحل الانتقال بين الرياضات الموجودة في الترايثلون، وذلك لتأهيل السيدات سواء من المبتدئات أو الممارسات لرياضة الترايثلون للاستعداد للمشاركة في الترايثلون، ويشرف على التدريبات مدربات لياقة بدنية محترفات.

وقالت ميثاء شعيب عضو اللجنة المنظمة لترايثلون دبي للسيدات، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة: إن النادي اعتاد سنوياً تنظيم واستضافة هذا المخيم لإعداد وتأهيل من ترغب من المشاركات لخوض غمار السباق النهائي، وذلك بالتعاون مع مدربات متخصصات في الترايثلون، ومع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة حالياً، ارتأت اللجنة المنظمة للسباق أن تكون مدة المخيم ساعتين يتم خلالهما تدريب المتسابقات سواء كن من المبتدئات أو الممارسات لرياضة الترايثلون، على تقنيات المشاركة والخطوات الصحيحة للتنقل بين مراحله الثلاث، والتي تشمل السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري، وأيضاً كيفية الفوز بالترايثلون، مشيرةً إلى أن هذه التدريبات تتم تحت إشراف مدربات لياقة بدنية محترفات، ويتم خلالها تزويد المشاركات بالمعرفة الفنية اللازمة، وإطلاعهن على شروط السباق وطرق المشاركة فيه، سواءً بصفة فردية أو ضمن فريق.