مصر تستضيف مهرجان الدراجة العربية

الشارقة (الاتحاد)

عقد الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اجتماعه الثالث لهذا العام بتقنية الاتصال المرئي، واعتمد استضافة الاتحاد السعودي للعبة كأس الاتحاد العربي للدراجات للمراحل خلال شهر أكتوبر 2021، على أن يستضيف الاتحاد المصري مهرجان الدراجة العربية للطريق والمضمار والجبلية و«بي ام اكس» نوفمبر 2021.

رفع المجلس توصية للجمعية العمومية باعتماد عدد من التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي، ويحقق استمرارية واستدامة الأعمال في الاتحاد خلال الأعوام المقبلة، ويتوافق مع مبدأ الشفافية وقواعد الحوكمة المطلوبة، والموافقة على إجراء بعض التعديلات في اللائحة الفنية للاتحاد، بما يتوافق مع التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي، وينسجم مع المهام المسندة لمركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، ويتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي للدراجات ذات الصلة.

كما تمت الموافقة على اللائحة الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي المقترح للاتحاد، والذي ينسجم مع توجهات وتطلعات الاتحاد المستقبلية ومتطلبات الحوكمة، وتفويض رئيس الاتحاد رئيس مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية بتسمية وتشكيل مجلس إدارة المركز، بحسب قرار إنشاء المركز.

واعتمد الاجتماع يوماً للدراجة العربية، على غرار اليوم العالمي للدراجة، على أن يتوافق موعده مع تاريخ إنشاء الاتحاد العربي للدراجات، وتكليف الأمانة العامة لوضع البرنامج الفني اللازم.