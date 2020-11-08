«العميد» يُحلق بـ «الوصافة» منفرداً

مراد المصري (دبي)

واصل النصر انطلاقته الناجحة هذا الموسم، وعزف لحن الثلاثية للمرة الثالثة على التوالي، بعدما انتزع الفوز على حتا 3-صفر، مساء أمس، على استاد حمدان بن راشد، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ليرفع «العميد» رصيده إلى 13 ‬نقطة، ‬وتمسك ‬بالمركز ‬الثاني منفرداً، ‬فيما ‬تجمد ‬رصيد «الإعصار» ‬عند ‬نقطة.

وعلى ضوء النتيجة، فإن النصر ضرب موعداً نارياً أمام الشارقة المتصدر «15 ‬نقطة» ‬في ‬الجولة السادسة ‬يوم ‬20 ‬نوفمبر.

شهدت تشكيلة حتا، مشاركة الرباعي الأجنبي معاً، المجري كومان، والكولومبي كيفن، والبرازيلي فارياس، والزامبي موسوندا، فيما أشرك النصر تشكيلة شبه ثابتة بالقوة الضاربة، باستثناء مشاركة يعقوب البلوشي بدلاً من عايض مبخوت المصاب في قلب الدفاع.

وعرف «الأزرق» كيف يخطف التقدم، من خلال هدفين سريعين في غضون 3 ‬دقائق ‬فقط، ‬وذلك ‬بعدما ‬استقبل ‬تيجالي ‬الكرة ‬داخل ‬منطقة ‬الجزاء، ‬وحولها ‬بدقة ‬داخل ‬الشباك ‬في ‬الدقيقة ‬31، ‬وهو ‬هدفه ‬السادس ‬في 6 ‬مواجهات ‬أمام ‬حتا ‬في ‬الدوري.

وانطلق ريان منديز وسدد كرة تصدى لها الحارس أحمد ديدا، لترتد أمام كواس المنطلق الذي أسكنها دون تردد داخل الشباك في الدقيقة 34، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها «الأزرق» هدفين خلال المدة الزمنية نفسها، منذ فعل ذلك أمام الفجيرة في المواجهة، بينهما في ديسمبر 2018.

حاول «الإعصار» القيام بـ «ردة فعل»، من دون أن يشكل تهديدا خطيرا على مرمى النصر الذي لعب بفعالية في الشوط الأول، وسجل هدفين من 3 ‬تسديدات ‬على ‬المرمى، ‬لينتهي ‬الشوط ‬الأول ‬بتقدم «‬العميد» ‬بثنائية ‬نظيفة.

وحاول حتا في الشوط الثاني تعديل صفوفه، بإجراء تبديلين، بإشراك لاحج صالح وعمر سعيد بدلاً من كومان وحمد المرزوقي.

وجاءت أخطر محاولات حتا، برأسية من كيفن داخل المنطقة تصدى لها أحمد شمبيه ببراعة في الدقيقة 50، ونجح النصر في حسم المواجهة، بعدما أضاف الهدف الثالث، بوساطة توزي، على إثر احتساب ضربة جزاء بعد تدخل ديدا على مينديز في الدقيقة 56.

وأشرك كرونوسلاف مدرب النصر، حبيب الفردان بدلاً من ضياء السبع، في محاولة لزيادة السيطرة على إيقاع اللعب.

كونتيس: الجودة صنعت الفارق

يرى اليوناني كونتيس مدرب حتا، أن الجودة لدى لاعبي النصر، صنعت الفارق في المباراة، وقال: حاولنا حرمان المنافس من اللعب بأسلوبه المعتاد، إلا أن الهدف الأول والانسجام وجودة اللاعبين الذين يملكهم أسهمت في استقبالنا له، وبعد ذلك منحنا الضيف مساحة إضافية، الأمر الذي جعلنا نتلقى هدفاً ثانياً.

وأضاف: وصلنا إلى مرمى المنافس، ولو سجلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول، لتغيرت بعض الأمور، لكن لم يحالفنا التوفيق، لعبنا بقتالية، ولكن عندما تكون النتيجة 3-صفر، والوقت يمر، فإن ذلك لا يساعدك، وبغض النظر عن النتيجة، فإن اللاعبين حاولوا وقاتلوا.

كرونسلاف: الإعداد الذهني سر التفوق

شدد الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر، على أن هذا النوع من المباريات، يتطلب الإعداد الذهني جيداً، خصوصاً أن التعثر «ممنوع»، مشيراً إلى أن الحصول على 3 نقاط أمام حتا بنفس أهمية الفوز على الشارقة، في الجولة المقبلة، لأن كل المباريات تمنحك 3 نقاط في الدوري.

وعبر كرونسلاف عن تقديره لما قدمه منافسه حتا، وقال: إنه يلعب كرة قدم حقيقة، ويستحق ترتيباً أفضل من موقعه الحالي، ولو كل الفرق لعبت كرة قدم حقيقية مثل حتا، فإن الكرة الإماراتية ستتطور بالتأكيد.

وأشار إلى أنه سعيد بأداء لاعبيه بالمجمل، وأن الفريق يسعى للاستمرار في نتائجه الحالية، والسعي لمطاردة المركز الأول.