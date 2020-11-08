الشارقة.. «العلامة 5» للمرة الأولى في «المحترفين»

مصطفى الديب (أبوظبي)

جدد الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي، التأكيد على عزمه الجاد الاحتفاظ بدرع الدوري، بعدما نجح في تخطي عقبة مضيفه الجزيرة، بهدف البرازيلي إيجور من علامة الجزاء، ليحتفل وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بتحقيق 5 انتصارات على التوالي في الانطلاقة، علماً بأن الشارقة تعثر في الجولة ذاتها بالتعادل مع الجزيرة 1-1 موسم 2018 - 2019، والذي شهد استعادته اللقب الغائب عن خزائنه لأكثر من عقدين.

ونجح «الملك» في قمة الجولة الخامسة، بقيادة حارسه المتألق عادل الحوسني، في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى أيضاً في تاريخ المواجهات أمام الجزيرة، وعددها 21 مباراة، في «دوري المحترفين»، بعدما حرم هجوم «فخر أبوظبي» من التسجيل أيضاً للمرة الأولى، علماً بأن شباكه استقبلت 45 هدفاً أمام الجزيرة في المواجهات السابقة.

واصل الشارقة تربعه على القمة، بحصد «العلامة الكاملة» في 5 مباريات، آخرها الفوز على الجزيرة، وهو الفريق الثالث من بين الفرق الكبيرة التي حقق «الملك» الفوز فيها على المنافسين المباشرين على درع البطولة ليواصل «صيد الكبار»، واحداً تلو الآخر.

وحقق الشارقة الفوز على العين بهدفين مقابل هدف، والوحدة بالنتيجة نفسها، وأخيراً الجزيرة، ليحصد تسع نقاط من الفرق الثلاثة، وهي خطوة جيدة، نحو المضي قدماً في طريق الحفاظ على «الدرع»، فيما حقق فوزين آخرين على الفجيرة والظفرة بنتائج كبيرة.

ونجح عبد العزيز العنبري مدرب «الملك» في التفوق على مدربي الأندية الثلاثة المنافسة بالطريقة نفسها، حيث واجه «الزعيم» بخطة حذرة، وترك الاستحواذ لـ «البنفسج» واعتمد على المرتدات، ونجح في خطته بحصد النقاط الثلاث، وهو ما تكرر مع الجزيرة، أمس الأول، حيث استحوذ «فخر أبوظبي» على اللقاء، ولكن العنبري اعتمد على قدرات لاعبيه الخاصة، وتحديداً إيجور كورنادو وكايو.

وشهدت مواجهة أمس الأول، تكرار سيناريو الفوز على «فخر أبوظبي» بملعبه للمرة الثانية فقط، في عصر الاحتراف، ليؤكد العنبري أنه مدرب من طراز فريد، ولديه استراتيجية محددة.

على الطرف الآخر، واجه الجزيرة سوء حظ شديد، في عدد من الكرات الكفيلة بخروجه متعادلاً على الأقل، بعدما تألق الحوسني في التصدي لأكثر من كرة خاصة من علي مبخوت.

وفي الوقت الذي واصل فيه إيجور كورنادو إحراز الأهداف، بتسجيله البصمة الخامسة هذا الموسم مع «الملك»، بمعدل هدف في كل مباراة، واصل مبخوت مواجهة سوء الحظ، بعدما فشل في التسجيل خلال أربع مباريات من أصل خمسة، وهز الشباك بهدفين في مباراة واحدة أمام بني ياس.

وأكد العنبري أن فريقه قدم مردوداً جيداً في بداية اللقاء، وكان الأداء مقنعاً للغاية، لكنه اعترف بتراجع الفريق، بعد تسجيل هدف التقدم، مؤكداً أن تألق الحوسني وقف حائلاً أمام تعادل الجزيرة.

على الطرف الآخر، أعرب الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة عن غضبه الشديد من حكم المباراة محمد عبدالله حسن، مؤكداً أن فريقه سيطر على كل شيء داخل الملعب، باستثناء قرارات الحكم، مؤكداً أن الجزيرة الأفضل في كل النواحي هجوماً ودفاعاً، وسيطرة على وسط الملعب، واستحواذاً على الكرة، وكذلك صناعة الفرص.

وأبدى كايزر فخره الشديد بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، وأثنى على المجهود طوال التسعين دقيقة من جميع اللاعبين.

من جهته، أكد عادل الحوسني حارس الشارقة، أن النقاط الثلاث أهم من الأداء، معترفاً بأن «الملك» لم يظهر بالصورة المطلوبة، وكان الأداء متراجعاً بعض الشيء.

وأشار إلى أن هدف فريقه هو الفوز دائماً، مشيراً إلى أن الانتصار على الجزيرة مهم للغاية، ويعد نقطة دفع قوية للفريق، قبل توقف دوري الخليج العربي لمدة أسبوعين، بسبب تجمع المنتخب.