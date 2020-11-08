شخصية «الزعيم» تظهر في «أوقات حرجة»

مراد المصري (دبي)

وجد العين شخصية «الزعيم» التي بحث عنها، منذ بداية الموسم، في الوقت الحرج، من مباراة الظفرة التي تفوق فيها «البنفسج» 4-1، ‬أمس ‬الأول، ‬في ‬انطلاق ‬الجولة ‬الخامسة ‬لدوري ‬الخليج ‬العربي، ‬بعدما ‬ترجم ‬الفريق ‬تفوقه ‬من ‬سيطرة ‬ميدانية ‬بواقع ‬74%، ‬وتسديدات ‬بلغت ‬30 محاولة، ‬إلى ‬انتصار ‬في ‬الدقائق الحرجة، ‬عاد ‬من ‬خلالها ‬إلى ‬المسار ‬الصحيح.

وانتظر عشاق العين تقديم المزيد، بعد الانطلاقة المتعثرة، وهو ما نجح به، في دقائق استعاد فيها روحه القتالية، واندفع بين الدقيقتين 89 ‬و96، ‬ليسجل ‬3 ‬أهداف، ‬وإلغاء ‬هدف ‬خلالها، ‬ليؤكد أنه ‬ما ‬زال ‬يملك ‬الكثير ‬في ‬جعبته ‬هذا ‬الموسم، ‬علماً ‬أنها ‬المرة ‬الأولى ‬في ‬تاريخ ‬مشاركات ‬الفريق بالدوري خلال ‬«‬الاحتراف»، ‬التي ‬يسجل ‬فيها ‬3 ‬أهداف ‬أو ‬أكثر ‬من ‬بعد ‬الدقيقة ‬89.

ونجح العين في معادلة رقم الوحدة أكثر الفريق حصداً للفوز على الظفرة بدوري الخليج العربي بواقع 12 ‬مرة، ‬فيما ‬أكد ‬سيطرته ‬الشبه ‬مطلقة ‬على ‬منافسه، ‬بعدما أصبح أكثر ‬من ‬هز ‬شباك ‬«الفارس» ‬في ‬الدوري ‬«‬51 ‬هدفاً».

وخرج العين بمكاسب عديدة، منها أن التوجولي لابا ما زال «كلمة السر» في هز الشباك، وسجل مرتين وصنع هدفاً، علماً بأنه رفع قائمة الأندية التي سجل في شباكها، منذ وصوله إلى «دورينا» إلى 11 ‬من ‬أصل ‬13 ‬فريقاً ‬قابلها، ‬وتبقى ‬له ‬عجمان ‬وبني ‬ياس ‬فقط ‬من الموجودين ‬حالياً ‬في ‬المسابقة.

وبرهن الياباني شيوتاني على أنه ما زال قادراً على العطاء، ويقدم مساهمة كقلب دفاع لتعويض الغيابات التي تعصف بهذا الخط، إلى جانب مساهماته في الهجوم، عندما يحتاج «الزعيم» إلى أهداف في «الوقت القاتل»، حيث سبق أن قام بذلك في أول موسم له مع العين، بهدف في وقت حرج بشباك شباب الأهلي، ورفع رصيده بالدوري إلى 10 أهداف.

فيما شكلت المباراة فرصة أخرى لفهد حديد لتقديم أوراق اعتماده، وشارك بديلاً في الدقيقة 20 على حساب الأنجولي ‬ويلسون ‬إدواردو، ‬ونجح ‬من ‬التسجيل ‬للمباراة ‬الثانية ‬على ‬التوالي، ‬إلى ‬جانب ‬مساهماته ‬على ‬مدار ‬دقائق ‬اللقاء، ‬وقال: ‬نتمنى ‬أن ‬تكون ‬هذه ‬بداية ‬الانطلاقة ‬للعين، ‬وقدمنا ‬أقصى ‬طاقتنا، ‬وسعينا ‬لحصد ‬الانتصار، ‬وهو ‬ما ‬تحقق ‬في ‬النهاية، ‬بفضل ‬تكاتف ‬الجميع، ‬والعزيمة ‬والرغبة ‬والإصرار، ‬والأهم ‬دائماً ‬البحث ‬عن ‬النتيجة ‬الإيجابية.