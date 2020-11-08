سالمين وكاظم ينضمان إلى قائمة «الأبيض»

منير رحومة (دبي)

يدشن المنتخب الأول لكرة القدم، في الساعة السادسة مساء اليوم، تدريباته على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، وذلك ضمن المعسكر الداخلي الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الحالي، ويأتي في إطار التحضير للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، حيث يستأنف قطار التصفيات رحلته في العام المقبل، بعد أن توقف خلال الفترة الماضية لظروف «جائحة كورونا».

واستدعى الكولومبي بينتو مدرب المنتخب، عبدالله كاظم لاعب حتا، وعلي سالمين لاعب الوصل.

ويتجمع اللاعبون ظهر اليوم بفندق ماريوت الجداف في دبي، وينتظر أن يعقد الكولومبي بينتو مدرب «الأبيض»، اجتماعاً معهم، لاستعراض برنامج العمل، والأهداف المرجوة من المعسكر، وتتواصل التدريبات على مدار ثلاثة أيام، استعداداً لخوض المباراة الودية الأولى أمام طاجيكستان 12 نوفمبر، على أن تقام التجربة الثانية أمام البحرين 16 نوفمبر.

ويذكر أن التجمع الداخلي هو الثاني في عهد بينتو، بعد معسكر أكتوبر الماضي، وخوض مباراة مع أوزبكستان، ويعول الجهاز الفني على ارتفاع جاهزية اللاعبين، بعد المشاركة في 5 جولات بدوري الخليج العربي، والظهور بمستويات جيدة، تسهم في التعرف على حقيقة إمكانات مختلف اللاعبين، واختيار العناصر التي يعول عليها المدرب في مشوار التصفيات.

بينتو مدرب المنتخب (الاتحاد)

ويذكر أن جولات بينتو في ملاعب دوري الخليج العربي، أسهمت في وقوفه على الحالة الفنية والبدنية لعدد كبير من اللاعبين، وتم اختيار 28 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمود خميس، ويوسف جابر، وخليفة الحمادي، وسالم راشد، وشاهين عبدالرحمن، وفارس جمعة، ومحمد شاكر، ومحمد برغش، وعبدالعزيز هيكل، وأحمد برمان، وخميس إسماعيل، وخالد باوزير، وماجد سرور، وعبدالله رمضان، ومحمد العطاس، وفابيو دي ليما، وبندر الأحبابي، وخلفان مبارك، وحبيب الفردان، وخليل إبراهيم، وعلي مبخوت، وعلي صالح، وكايو كانيدو وسبيستيان تيجالي، ومعهم عبدالله كاظم وعلي سالمين اللذان وقع عليهما الاختيار أمس.

من ناحية أخرى، فاز البحرين على طاجيكستان بهدف خلال التجربة التي أقيمت أمس الأول، على استاد نادي ضباط الشرطة بدبي، ضمن معسكر الفريقين بالدولة، وسجل الهدف محمد الرميحي، ويواصل المنتخبان معسكريهما، في بانتظار اللعب مع «الأبيض».

يذكر أن منتخبات الأردن والعراق وسوريا تعسكر بدورها في الإمارات، وتخوض خلال الأيام المقبلة مباريات ودية على ملاعب الوصل وعجمان والشارقة والنصر.