اختبار سهل لصدارة العين أمام الظفرة

معتصم عبدالله (دبي)

صدارة العين لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً أمام اختبار «سهل على الورق»، أمام مضيفه الظفرة صاحب المركز قبل الأخير، على استاد حمدان بن زايد في منطقة الظفرة، ضمن الجولة الخامسة، والتي تشهد اليوم أيضاً مباراتي الشارقة والجزيرة، باستاد خالد بن محمد، وبني ياس مع عجمان، على أن تستكمل غداً بإقامة 4 مباريات، تجمع الفجيرة مع اتحاد كلباء، النصر مع حتا، شباب الأهلي مع خورفكان، والوصل مع الوحدة.

ويتطلع «الزعيم» الذي استفاد من إلحاق الوصل الخسارة الأولى بمنافسه على الصدارة اتحاد كلباء 1-0، في الجولة الماضية، تجنب سيناريو أي تعثر جديد، بعد تعادله السلبي أمام الفجيرة، في الجولة ذاتها، والتي أوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية، في الجولات الثلاث الأولى، وحرمته من تسجيل الأهداف للمرة الأولى، وكان العين تغلب على خورفكان 1-0، وشباب الأهلي 2-1، والشارقة 2-0، قبل التعادل مع الفجيرة من دون أهداف.

وتبدو مهمة العين سهلة على الورق، عطفاً على نتائج الظفرة صاحب المركز قبل الأخير، والذي فشل في تحقيق الفوز خلال الجولات الماضية، واكتفى بتعادل وحيد مع الفجيرة 1-1، قبل أن يتلقى الخسارة الأكبر أمام ضيفه الشارقة 2-4 في الجولة الماضية.

وتفض مواجهة الشارقة أمام ضيفه الجزيرة بـ «الإمارة الباسمة» الاشتباك بين الفريقين على النقاط، بعدما تساويا برصيد 7 نقاط، بنهاية الجولة الماضية، ويتقدم «الملك» صاحب المركز الرابع، على «فخر أبوظبي»، في جدول الترتيب بالأهداف، بعدما سجل هجومه الذي يعد الأقوى في الدوري 10 أهداف، بالتساوي مع شباب الأهلي، فيما استقبلت شباكه 8، في المقابل سجل الجزيرة 6 أهداف، مقابل 4 هزت شباكه.

وتختتم مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة، بمواجهة بني ياس الساعي لتحقيق فوزه الأول، أمام مضيفه عجمان، الراغب بدوره في التقدم إلى منطقة المنافسة، ويحتل «السماوي» الذي نجح في تحقيق أول نقطتين في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع خورفكان 2-2، والجزيرة 1-1، المركز الـ12، فيما يحتل «البرتقالي» المركز الثامن، برصيد 6 نقاط، حصيلة فوزه على الظفرة 2-1، في الجولة الأولى، والنصر 1- صفر، في الجولة الرابعة.