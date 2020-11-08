إدارة الحكام تناقش تحديثات تقنية التسلل

دبي (الاتحاد)

ناقشت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم مع الشركة ‬المنفذة ‬لتقنية ‬حكم ‬الفيديو ‬المساعد، ‬تحديثات ‬تقنية ‬خط ‬التسلل، ‬وتطبيقها ‬خلال ‬الفترة ‬المقبلة، وتقدم الحضور علي ‬حمد ‬البدواوي ‬عضو ‬مجلس ‬الإدارة ‬رئيس ‬لجنة ‬الحكام، ‬وعلي ‬الطريفي ‬مدير ‬إدارة ‬الحكام، ‬وخالد ‬الدوخي ‬المدير ‬الفني.

واستعرض الاجتماع تحديثات تقنية التسلل الذي يتميز بالدقة البالغة في رصد حالات التسلل، من خلال نظام الخطوط الأفقية التي تُساعد الحكم المساعد على تحديد تلك الحالات بصورة دقيقة، والتحديثات التي طرأت عليه مؤخراً، وإضافة خاصية جديدة تتمثل في قدرة هذه التقنية على احتساب المسافة بين المدافع والمهاجم الموجود في وضعية التسلل، ويتم تجهيز كل المتطلبات الفنية الخاصة بالتقنية الجديدة، التي تعتبر من أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التحكيم على مستوى العالم، على أن يتم تدريب الحكام المعتمدين لاستخدام التقنية عليه خلال فترة توقف مسابقة الدوري تمهيداً لتطبيقه من الجولات التالية لفترة التوقف.

يضاف إلى ذلك ‬مناقشة ‬بعض ‬الملاحظات ‬التي ‬تم ‬رصدها ‬خلال ‬استخدام ‬التقنية ‬بالجولات ‬الماضية ‬من دوري ‬الخليج ‬العربي ‬وبعض ‬الجوانب ‬التقنية ‬التي ‬حدثت ‬خلال ‬تلك ‬الفترة، ‬وجودة ‬ونقاء ‬كاميرات ‬التصوير ‬التليفزيوني ‬الموصلة ‬بالسيارة ‬الخاصة ‬بالتقنية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬إمكانية ‬إنشاء ‬منصة ‬إلكترونية ‬خاصة ‬بتقنية ‬الفيديو، ‬يتم ‬خلالها ‬تدريب ‬الحكام ‬على ‬جميع ‬الجوانب ‬الفنية ‬المتعلقة، ‬باستخدام ‬تقنية ‬حكم ‬الفيديو ‬المساعد.