كايسيدو يطعن قلب «السيدة العجوز»!

روما (أ ف ب)

حرم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، يوفنتوس من تحقيق فوزه الثاني توالياً، بتسجيله هدف التعادل للاتسيو، أمس، في الوقت القاتل «1-1»، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس في الدقيقة 15، وأدرك كايسيدو التعادل للاتسيو في الدقيقة 95، وكان كايسيدو أحرز هدفاً متأخراً مماثلاً في شباك تورينو في الجولة الماضية.

وبالتالي بقي فريق المدرب أندريا بيرلو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تقدم لاتسيو بقيادة المدرب سيموني إنزاجي إلى المركز التاسع بـ11 نقطة.

وبدأت المباراة بضغط عالٍ من الفريقين، وكاد الجزائري محمد فارس أن يفتتح التسجيل بتسديدة في الدقيقة الثانية أبعدها الحارس.

وسجل رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15، بعدما توغل الكولومبي خوان كوادرادو في الجناح الأيمن، وتمريره عرضية أسكنها البرتغالي الشباك. أضاع رونالدو فرصة التقدم لـ «السيدة العجوز» في مناسبتين، الأولى بتسديدة أرضية من خارج المنطقة مرت إلى جانب القائم الأيمن، والثانية حين ارتدت تسديدته من داخل المنطقة بالقائم الأيسر.

وبدت الأمور متجهة إلى فوز يوفنتوس، بهدف رونالدو الذي غادر الملعب في الدقيقة 76 ودخل الأرجنتيني باولو ديبالا بديلاً عنه.

لكن كايسيدو خطف تعادلاً غالياً حين استلم بيسراه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها بيمناه في شباك يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وجاء تعادل لاتسيو رغم النقص في صفوفه، بسبب العديد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان يفترض أن يكون يوفنتوس أكثر أريحية بعد استعادة توازنه في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الكبير على مضيفه فرنسفاروش المجري 4-1 في الجولة الثالثة، وطموحه إلى مواصلة صحوته في الدوري، وتحقيق الفوز الثاني توالياً والرابع هذا الموسم، بعدما أعاده رونالدو العائد من إصابته بفيروس «كوفيد- 19» إلى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بثنائية في مرمى سبيتسيا 4-1.

كما أن لاتسيو خاص المباراة بعد بداية مخيبة شهدت تعرضه لخسارتين في ثلاث مباريات، دون أن يتذوق طعم الانتصار، وصعب مهمته غياب هدافه وهداف الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي.