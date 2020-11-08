البايرن.. «نصف فرحة» في «الكلاسيكو»!

برلين (أ ف ب)

واصل بايرن ميونيخ بطل المواسم الثمانية الأخيرة تفوقه على وصيفه بوروسيا دورتموند، عندما تغلب عليه 3-2 في عقر داره «سيجنال إيدونا بارك» في دورتموند في «الكلاسيكو» قمة المرحلة السابعة من بطولة ألمانيا لكرة القدم، لكنه خسر جهود لاعبه يوشوا كيميتش بسبب الإصابة في ركبته.

وكان دورتموند البادئ بالتسجيل عبر قائده ماركو رويس، لكن بايرن ميونيخ رد بثلاثية تناوب على تسجيلها مدافعه النمسوي دافيد ألابا، والمهاجم السابق لأصحاب الأرض الدولي البولندي روبرت ليفاندوفيكسي، والبديل لوروا ساني، قبل أن يقلص المهاجم الدولي النرويجي الواعد إرلينج هالاند الفارق.

وهو الفوز الثاني على التوالي لبايرن على دورتموند في سيجنال إيدونا بارك، بعد الأول صفر-1 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الموسم الماضي، والتي أمنت تتويج بايرن ميونيخ بلقبه الثامن على التوالي.

كما هو الفوز الرابع توالياً لبايرن على غريمه آخره 2-3 في الكأس السوبر المحلية في 30 سبتمبر الماضي.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك: كانت مباراة مثيرة بجودة عالية في الفريقين، كان من الصعب جداً الدفاع بالنسبة لهما، رأينا الكثير من الفرص، لكننا في النهاية حققنا فوزاً أكثر من مستحق.

وقال قطب دفاع دورتموند ماتس هوملز: غياب الفعالية أمام المرمى تصنع الفارق، كانت لدينا العديد من الفرص التي لم نترجمها إلى أهداف.

أما زميله هالاند فاعترف قائلاً: يجب أن أسجل المزيد، على هذا المستوى من المباريات، إذا لم نضع فرصنا في المرمى، فلن نفوز، بايرن هو أفضل فريق في العالم، علينا العمل بجد لاتخاذ الخطوة التالية، وأن نكون جيدين مثلهم.

وواصل بايرن صحوته وحقق فوزه الخامس توالياً منذ الخسارة المفاجئة أمام هوفنهايم 1-4، والسادس هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 18 نقطة منفرداً بالصدارة التي كان يتقاسمها مع دورتموند الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم والأولى بعد 4 انتصارات متتالية، فتراجع إلى المركز الثالث، تاركاً الوصافة إلى لايبزج الذي استعاد توازنه بفوز كبير على ضيفه فرايبورج 3-صفر.

وتلقى البايرن «ضربة موجعة» بإصابة نجمه كيميتش في الركبة، فترك مكانه للفرنسي كورنتان توليسو في الدقيقة 36.

وعلق فليك على إصابة كيميتش بأنها قد تحرمه من التواجد مع منتخب بلاده في مباراته الودية ضد التشيك الأربعاء، ومباراتيه المصيريتين في دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا وأوكرانيا في الأيام الستة التالية، ويخضع لفحوصات في ميونيخ، من السابق لأوانه تحديد مدى الإصابة.

وشهدت المباراة تسجيل الهدف الحادي عشر لليفاندوفسكي في 6 مباريات فقط بالدوري هذا الموسم، فعزز صدارته لائحة الهدافين.