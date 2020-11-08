26 لاعباً في تشكيلة «الفراعنة»

القاهرة (د ب أ)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام البدري القائمة النهائية للفريق، استعداداً لمباراتي توجو 14 و17 نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية «الكاميرون 2022».

وضمت القائمة 26 لاعباً، هم محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد بسام ومحمد هاني ومحمود علاء ومحمود حمدي «الونش» وأحمد حجازي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وأحمد أبوالفتوح وأحمد توفيق وطارق حامد ومحمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد سيد «زيزو» ورمضان صبحي ومحمد مجدي «أفشة» ومحمود حسن «تريزيجيه» وعبدالله السعيد ومحمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد حسن «كوكا» وحسام حسن ومحمد شريف.

ويبدأ المنتخب المصري معسكره المغلق اليوم ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.