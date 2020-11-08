«كورونا» يحرم «محاربي الصحراء» من جهود عطال

الجزائر (د ب أ)

أفاد تقرير إخباري أمس، أن الجزائري الدولي يوسف عطال، مدافع نيس الفرنسي، أصيب بفيروس كورونا، وتم إخضاعه للعزل الطبي لمدة 14 يوماً.

وذكرت صحيفة «نيس ماتان» عبر موقعها الإلكتروني: إن عطال، لم يشارك في المباراة نيس وموناكو أمس، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يغيب عطال، عن المباراتين اللتين يلتقي فيهما منتخب بلاده مع زيمبابوي 12 و16 نوفمبر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع 2022.

وبذلك، تتأجل عودة عطال، إلى صفوف المنتخب الجزائري، بعدما غاب عن وديتي نيجيريا والمكسيك الشهر الماضي، بسبب معاناته من الإصابة، علماً أن اسمه تواجد ضمن قائمة الـ24 لاعباً التي كشف عنها جمال بلماضي، المدير الفني لـ«الخضر» والمعنية بمواجهة زيمبابوي.