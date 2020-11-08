«صدمة مروعة» في «البارسا»!

برشلونة (الاتحاد)

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس الأول، تعرض لاعبه الشاب أنسو فاتي لتمزق في غضروف ركبته اليسرى، ما يشكل ضربة قوية للنادي «الكتالوني» الذي يخسر جهود مهاجمه المتألق لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني: أظهرت الفحوص التي أجريت أمس الأول، عن إصابة أنسو فاتي بتمزق في غضروف الركبة اليسرى، ويتم تحديد العلاج اللازم في الأيام القادمة.

ولم يحدد النادي مدة غيابه، إلا أن الصحافة الإسبانية تتوقع غيابه لمدة طويلة، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة «آس» عبر موقعها الإلكتروني، إن النجم الشاب سيخضع للتدخل الجراحي في أقرب وقت، وقد يغيب ثلاثة أشهر، ما يعني عدم مشاركته في باقي مباريات الفريق بالدور الأول من «الليجا»، وربما جزء من مباريات الدور الثاني، كما أنه سيستبعد من منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف لمباريات «الأجندة الدولية».

وتشكل هذه الإصابة نكسة لبرشلونة، نظراً لتألق اللاعب الشاب «18 عاماً»، الذي أصبح أحد أهم عناصر الفريق.

وخرج فاتي مطلع الشوط الثاني لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الفوز 5 - 2 على ريال بيتيس في الدوري، وتعرض للإصابة إثر عرقلة من الجزائري عيسى مندي في المنطقة، وتحصل على ركلة جزاء أهدرها الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة 33.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان: لقد شعر ببعض الألم عند الاستراحة، لم نشأ المخاطرة، لهذا السبب قمت بالتبديل.

ويغيب فاتي عن كتيبة المنتخب الإسباني في فترة التوقف الدولية التي تنطلق اليوم، حيث يلتقي «لا روخا» مع هولندا ودياً، قبل مباراتي ألمانيا وسويسرا في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم الأوروبية. وأصبح فاتي في سبتمبر الماضي أصغر هداف في التاريخ مع منتخب إسبانيا، وأصغر لاعب يسجل في «الكلاسيكو»، عندما أحرز هدفاً في الخسارة 1 - 3 أمام ريال مدريد في الدوري على ملعب «كامب نو» منذ أسبوعين.