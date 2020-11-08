28 لاعباًً في معسكر «الأخضر»

الرياض (د ب أ)

أعلنت إدارة المنتخب السعودي قائمة الأسماء المختارة من المدرب إيرفي رينارد للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي يقام في الرياض، تزامناً مع «أيام الفيفا» من 9 إلى 17 نوفمبر، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت القائمة 28 لاعباً، هم: محمد اليامي، عبدالله العويشير، حبيب الوطيان، عبدالله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، سعيد الربيعي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالله حسون، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالإله المالكي، تركي العمار، عبدالمجيد الصليهم، حسين المقهوي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، هتان باهبري، نواف العابد، عبدالفتاح آدم، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

ويستضيف «الأخضر» منتخب جامايكا في مباراتين وديتين 14 و17 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.