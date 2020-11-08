السودان يحتفل بـ «الدوري الفضي»

الخرطوم (الاتحاد)

أقام الاتحاد السوداني لكرة القدم احتفالاً بمناسبة اليوبيل الفضي للدوري، شهد تكريم العديد من الشخصيات والمدربين واللاعبين، ورؤساء الاتحاد، في مقدمتهم البروفيسور كمال شداد الرئيس الحالي، وعمر البكري أبوحراز، ومعتصم جعفر، ومحمد علي كير، من المدربين برهان تية الذي قاد أكثر من 10 أندية، وإبراهيم حسين «أبرهومة» وأزهري عثمان ومحمد الطيب، ومحسن سيد، والنجوم هيثم مصطفى الأكثر حصولاً على لقب البطولة «12 مرة»، منها 11 لقباً مع الهلال، والحارس المعز لمشاركته في «21 نسخة»، والنيجيري جيمي أولاجو «عميد الأجانب»، حيث لعب 12 موسماً.

وشمل التكريم لاعبين تجاوزوا 100 هدف في الدوري، منهم النيجيري كلتشي أوسونو وفيصل العجب، ومهند الطاهر ومدثر الطيب، والحكم الدولي الفاضل أبوشنب الذي أدار

138 مباراة، من بينها 10 لقاءات لـ «ديربي الهلال والمريخ».