رومينيجه واثق من بقاء ألابا

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، أنه على اقتناع تام وثقة كاملة، بأن الوقت ما زال متاحاً لتمديد عقد النمساوي دافيد ألابا، والذي ينتهي رسمياً في الصيف المقبل.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: الباب ما زال مفتوحاً أمام ألابا، إذا كان يريد البقاء معنا، وعلينا أن نجد سوياً حلاً يرضي الطرفين.

وكان اسم ألابا تردد في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، التي تنتظر معرفة موقف اللاعب النهائي، من البقاء أو الرحيل عن «البافاري».

يذكر أن ألابا يتألق بشكل لافت مع ناديه الألماني، منذ بداية الموسم، ونجح في تسجيل هدف مساء أمس الأول، في مرمى دورتموند في «كلاسيكو البوندسليجا»، والذي انتهى لمصلحة البايرن 3 -2.

من جانبها، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، أن هذا التألق يحث إدارة بايرن ميونيخ على بذل ما في وسعها للاحتفاظ بالنجم الدولي النمساوي.