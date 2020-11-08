«هاتريك» الصناعة!

عمرو عبيد (القاهرة)

بدأت صفقات «الميركاتو» الصيفي التي أبرمها تشيلسي الإنجليزي، في وضع الفريق على الطريق الصحيح، في ظل تحسن الأداء والنتائج الأخيرة، في «البريميرليج»، واقتحامه دائرة الكبار مرة أخرى، وجاء الفوز الكبير على حساب شيفيلد يونايتد، في الجولة الثامنة من الدوري، ليثبت ذلك، بعد رباعية مثيرة وأداء متوازن وقوي جداً.

وباتت التمريرات الحاسمة للمغربي، حكيم زياش، علامة مميزة لـ«البلوز»، حيث نجح في صناعة هدفين خلال تلك المباراة، بجانب 4 تمريرات فعالة أخرى، لو نجح زملاؤه في استغلالها، لسجل الفريق اللندني رقماً قياسياً من الأهداف، وخلال 4 مباريات لنجم «أسود الأطلس» مع فريقه في الدوري الإنجليزي، سجل هدفاً وصنع 3 أخرى، بمعدل وضع بصمة هجومية كل 47 دقيقة.

هذا التألق ليس غريباً على الموهوب المغربي، صاحب التمريرات الحاسمة والقدرات العالية، التي زادت من توهج النجوم العرب في أقوى دوري عالمي، وربما حرمه رفاقه هذه المرة من حصد عدد أكبر من «الصناعة» في مباراة واحدة، لكنه لا يزال يحمل رقماً متميزاً، في بطولة شيوروبا ليج، عندما صنع 3 أهداف في مواجهة ليون الفرنسي، خلال نسخة 2016 - 2017.

تلك البطولة شهدت بلوغ أياكس الهولندي المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد، لكن زياش مثّل عاملاً حاسماً لمصلحة «المحاربين» آنذاك، بعدما أسهم في تجاوز عقبة «الأسود» في نصف النهائي، خاصة خلال مباراة الذهاب، التي أبدع فيها وشارك في تسجيل الفوز، بنتيجة 4 - 1، بعدما مرر 3 كرات حاسمة متنوعة لزملائه، صنعت الفارق.

كرة زياش الأولى جاءت عبر ركلة ثابتة، أرسلها بإتقان إلى رأس برتراند تراوري، ثم تمريرة بينية رائعة، وضعت أمين يونس وجهاً لوجه أمام مرمى ليون، قبل أن يختم النجم المغربي «هاتريك الصناعة» بكرة عرضية نموذجية، لم يجد تراوري أي صعوبة في وضعها داخل الشباك الفرنسية.