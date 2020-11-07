الشارقة.. «ملك الصدارة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل قطار الشارقة مشواره السريع، بالفوز على الجزيرة بهدف، بتوقيع إيجور كورنادو من ضربة جزاء في الدقيقة 38، في مباراتهما مساء أمس، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد «الملك» العلامة الكاملة، ويسير مبتسماً دائماً في البطولة، بعد أن حصد 15 نقطة، من 5 مباريات، تربع بها على القمة بجدارة، ومن دون خسارة أي نقطة.

وسجل إيجور كورنادو هدفه الخامس هذا الموسم، ليدخل سباق هدافي البطولة بقوة، ويقف ثانياً خلف زميله بالفريق ويلتون الذي سجل 6 أهداف.

وكرر الشارقة فوزه على الجزيرة، لتكون المرة الثانية التي يحقق فيها الانتصار على منافسه بملعبه، في تاريخ مواجهات الفريقين، خلال عصر الاحتراف. وتعد الخسارة هي الأولى لـ «فخر أبوظبي» هذا الموسم، بعد أن تعادل في مباراتين، وفاز في مثلهما، ليتوقف رصيده عند «النقطة الثامنة».

وحقق العين فوزه الثاني هذا الموسم على حساب الظفرة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصل «الزعيم» إلى «النقطة الثامنة»، فيما تجمد رصيد «الفارس» عند 7 نقاط، فيما تعادل عجمان وبني ياس من دون أهداف ليحصد «البرتقالي» نقطته الثانية، ويصل «السماوي» إلى «النقطة العاشرة».